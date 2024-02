Bali : l’arrivée à l’aéroport facilitée grâce à la reconnaissance faciale

L’Aéroport International Ngurah Rai de Denpasar est l’un des plus fréquentés d’Asie du Sud-Est. Afin d’améliorer l’expérience de ses milliers d’usagers quotidiens, le bureau de l’Immigration mise sur la digitalisation de ses services et investit dans un nouveau système de portails automatiques.Le 26 janvier 2024, 30 portails « autogates » étaient mis en service et accessibles aux voyageurs internationaux. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de scanner eux-mêmes leur passeport, puis de vérifier leur identité grâce à la reconnaissance faciale.Ce nouveau dispositif, fiable, rapide et efficace, réduit considérablement le temps d’attente aux points de contrôle à l’arrivée et au départ de l’aéroport.Face au succès de ces nouvelles installations et le gain de temps qu’elles représentent, les autorités indonésiennes ont annoncé l’ajout de 50 autogates supplémentaires d’ici la fin de l’année.Afin de simplifier davantage l’arrivée de vos clients à Bali, et leur permettre de profiter plus rapidement de leur séjour sur l’île des Dieux, pensez au visa électronique e-VOA. La demande se fait en quelques clics sur le site officiel Pour plus d’informations, l’équipe Jans Tours se tient à votre disposition.