Beachcomber Aventure 2025 : les 12 gagnants dévoilés

GONDARD Sarah - HAVAS VOYAGES MONTPELLIER

GOUZE Céline - LA CLEF DES VOYAGES CLAMART

HAZARD Cloe - VOYAGES E LECLERC ST ORENS

BOULOT Antony - HRESA RILLIEUX LA PAGE

GAYTE Fanelie - EVASION VOYAGES GUILHERAND GRANGES

DETCHENIQUE Angelique - REFLETS BLEUS BISCAROSSE

BAENA Sandra - VOYAGES E LECLERC ST AMAND LES EAUX

MISSLER Aline - PIERRALINE VOYAGESVERDUN

BEAUNAY Lucile - HANGARD VOYAGES ROUEN

LANGLOIS Moira - RHINOS EVASION PERIGNY

BERTRAND Marion - AUX PORTES DU MONDE RUFFEC

FACK Briand - Voyages INGLARD ST OMER

Depuis son lancement il y a neuf ans, Beachcomber Aventure s’est imposé comme un. En 2025, les participants auront l’opportunité unique de découvrir l’hospitalité mauricienne à travers un séjour de 3 nuits au Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, situé sur l’île Maurice Le. Les 10 meilleurs vendeurs des séjours Beachcomber couplés à des vols Air Mauritius ont été désignés, tandis que 2 gagnants supplémentaires ont été tirés au sort. Ces, et devront relever des défis variés.Sous l’œil bienveillant de Denis Brogniart, connu pour sa capacité à concevoir des épreuves mémorables, les participants feront preuve de courage et d’agilité à travers des. Les plus audacieux seront récompensés par des soins au Spa Beachcomber, offrant une pause bien méritée dans cet environnement de luxe., des valeurs essentielles de Beachcomber Resorts & Hotels. Le programme promet une immersion totale dans l’excellence mauricienne, tout en renforçant les liens entre les participants et les partenaires de l’événement. Beachcomber Aventure partage les noms des 12 gagnants qui participeront à cette aventure :