Ile Maurice : durabilité et authenticité pour la 7e édition de "Like a Local"

Nous ne vendons pas des chambres, mais des expériences

La certification B Corp confirme notre engagement pour un tourisme durable et authentique. Nous souhaitons partager cette vision avec nos partenaires, afin qu’ils comprennent les valeurs qui nous animent

L’objectif est de renforcer nos partenariats avec 50 professionnels venus de marchés-clés, en mettant en avant notre certification B Corp et nos engagements responsables

Plus deavaient fait le déplacement pour la 7ᵉ édition de cet éductour., a souligné Vincent Desvaux de Marigny, CEO du groupe Attitude, dans un communiqué.."Au programme de l'éductour : desdu Groupe, pour découvrir leur intégration locale ; dessur la durabilité et les initiatives environnementales ; unevia des activités comme le festival Dreamers organisé sur la plage du Ravenala Attitude ou encore un dîner chez l’habitant.Les participants ont aussi pu découvrir les partenariats exclusifs conclus entre le Groupe et des acteurs locaux engagés.", a ajouté Raymond Duvergé, Chief Sales Officer d'Attitude.