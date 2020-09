Belgique : le surréalisme cher à René Magritte pourrait bien avoir définitivement la peau du tourisme

La Belgique est unique en Europe. Un pays pas plus grand que les Hauts de France, avec une âme et une spiritualité propres.



Pour Wikipédia, la belgitude est " l'étendue de l'interrogation identitaire des Belges avec le sens aigu de l'autodérision qui les caractérise. " Un sentiment observable , mais difficilement définissable.



Le Belge est un un doux mélange de ce qui se fait de mieux en Europe, en pompant l'humour absurde aux Anglais, la surréalisme aux Français et la rigueur à notre voisin d'outre-Rhin.



Le tableau serait parfait, s'il n'y avait pas cette foutue pandémie mondiale, plongeant les agences de voyages dans détresse et la tristesse absolues.



" Vous connaissez René Magritte ? Vous savez qu'il est Belge... et bien nous sommes en plein dans le surréalisme belge, " résume fataliste Anne-Sophie Snyers, la secrétaire générale de l'Union Professionnelle des Agences de Voyages (UPAV).



Ceci après une crise interminable de plus de six mois, à devoir se battre contre des moulins à vent pour sauver une industrie pesant tout de même plus de 7 milliards d'euros.



Ce fatalisme n'est pas provoqué par la directive européenne du voyage à forfait qui " nous flingue tous, en France, en Belgique ou ailleurs ", mais plutôt par son fonctionnement Étatique.



" Nous sommes un petit pays, mais un petit pays compliqué. " Voici le décor planté, l'histoire peut commencer.