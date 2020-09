Allemagne : l'Etat rembourse aux agences de voyages les commissions et marges annulées

Baptisé " programme de stimulation économique et d'avenir ", l'électrochoc initié par l'exécutif allemand prévoit des mesures bien spécifiques qui pourraient inspirer son homologue français.



La plus intéressante et méconnue des agents de voyages français étant celle concernant le paiement par l'Etat des commissions... annulées.



Tout comme chez nous, les points de vente touchent une rémunération pour chaque voyage vendu dans la vie précovid. Puisque dans le monde post-covid les nouvelles ventes sont plus que rares...



" Les commissions pour les agences de voyages qui n'ont pas été réglées ou qui ont été retenues par les tour-opérateurs seront traitées comme des commissions rétrocédées.



Cela signifie que toutes les commissions perdues à la suite d'annulations liées au coronavirus peuvent être ajoutées aux coûts fixes et sont incluses dans le calcul de l'aide d'État, " précise le patron de la DRV.



Concrètement, le patron de l'agence évalue les dégâts en inscrivant dans ses charges, les commissions annulées et les pouvoirs publics versent la somme manquante.



Par ce mécanisme, les responsables peuvent atteindre un niveau de subvention beaucoup plus élevé.



D'autant que la restitution des commissions perdues, s'adresse spécifiquement aux petites structures comptant jusqu'à 249 employés et qui ne sont pas admissibles au Fonds de stabilisation économique.



Ce mécanisme concerne non seulement les voyages annulés depuis le confinement, mais pas seulement.



" Le ministère fédéral de l'Économie a prolongé la période d'éligibilité.



Cela s'applique désormais à toutes les commissions et marges annulées depuis la mi-mars et qui peuvent désormais également être réclamées, " se félicite Norbert Fiebig, le président de la DRV.



Pour arriver à ce résultat de nombreuses réunions avec les différents membres du gouvernement ont dû être organisées et le syndicat faire preuve d'un important pouvoir de lobbying.



Sauf qu'une satisfaction cache souvent un autre problème.



En effet, les aides-relais ont pris fin avec le mois d'août et depuis les acteurs doivent se débrouiller sans les liquidités étatiques.



Il sera l'un des principaux cheval de bataille du syndicat dans les semaines à venir, mais il ne sera pas le seul.



" Le gouvernement allemand ne s'attaque toujours pas au problème urgent de la récupération de l'argent des clients, " déplore le président du syndicat.



" Il nous faut une ligne de crédit garantie par l'État, qui peut être utilisée pour régler les créances des clients de manière non bureaucratique. "



En attendant, un geste le secteur se débrouille comme il peut et vivote, grâce aux quelques destinations ouvertes.