France Montagnes : "Nous allons devoir nous réinventer et surtout être très humbles" selon Jean-Marc Silva

TourMaG.com - Comment s'annonce l'hiver 2020 ?



Jean-Marc Silva : Il sera complexe et plus franco-français qu'à l'accoutumée. Nous serons très interdépendants des transports, notamment aérien et ferroviaire.



Le calendrier scolaire européen sera stratégique. Nous allons devoir poursuivre le travail fait cet été, pour continuer à séduire des nouveaux clients pour la montagne.



La différence étant que l'hiver, la seule offre réellement organisée reste la montagne. Si les Français ne pourront pas aller loin, ils pourront aller haut.



Nous allons avoir besoin de nous adresser à des non-skieurs. Il y a un nouveau travail à faire.



Ce n'est en rien un copier-coller des saisons précédentes en termes de promotion et de communication, nous écrivons une nouvelle page pour la montagne.



TourMaG.com - Suite au réchauffement climatique et aussi à la saison dernière écourtée, est-ce que toutes les stations seront sur la ligne de départ pour l'hiver prochain ?



Jean-Marc Silva : Oui, il n'y a pas de crainte à ce niveau. Toutefois, nous allons devoir être cet hiver souple, flexible et efficace.



Les stations les plus petites ont limité la casse cet hiver, puis nous avons un fonds de solidarité pour aider celles en difficulté.



De plus, avec l'hiver qui se dessine, les petites et moyennes stations fortement tournées vers la clientèle française devraient mieux s'en sortir.



Nous avons perdu 1,8 milliard d'euros, lors de cet épisode, sur les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la saison hivernale. L'été n'a pas compensé, mais donné du baume au cœur.



La situation la plus complexe sera pour les grandes stations internationales, il va falloir être très malin et opportuniste.



Nous n'allons pas devoir nous adresser seulement aux skieurs, et faire une communication très générique autour de la montagne.



Nous pourrons récupérer une partie de la clientèle qui ne pourra pas partir à l'étranger.



TourMaG.com - Comment des stations comme Courchevel essentiellement fréquentées par des skieurs étrangers vont-elles s'adapter cet hiver ? Allons-nous vers des ouvertures partielles. ?



Jean-Marc Silva : C'est une stratégie propre à chaque station.



Après pour l'hiver prochain, nous travaillons sur un parcours sanitaire en station, pour savoir où et quand mettre le masque, mais aussi les contraintes et les consignes à appliquer.



Les chambres syndicales et les élus travaillent sur le sujet du protocole montagne, incluant la restauration, l'hébergement et l'ensemble du parcours client en station.



Le dossier est en discussion.



Nos deux enjeux seront de mener à bien le travail de réassurance commerciale et sanitaire. L'objectif étant que les agents de voyages puissent vendre de la montagne et que les clients soient rassurés.