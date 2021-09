Bénédicte Richer-Langlais prend la direction France de l’ONAT

Après huit ans à la tête de l’Office National Allemand du Tourisme (ONAT) à Paris, Till Palme cède sa place à Bénédicte Richer-Langlais, informe-t-il sur son compte LinkedIn.



La nouvelle directrice aura pour principale mission d'assurer la promotion de la destination Allemagne dans l'Hexagone.



De 1996 à 2016, Bénédicte Richer-Langlais a gravi les échelons au sein de la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn France, pour accéder au poste stratégique de Directeur Général, indique-t-elle sur son compte LinkedIn.



" Je maîtrise les rouages de la distribution ferroviaire et de la distribution BtoBtoC. Des compétences et une expertise que j'ai mis à profit chez Thello, en tant que directrice Commercial et Marketing, pour développer l'offre et dynamiser le réseau de distribution de la compagnie ".



Bénédicte Richer-Langlais a également été en charge de la connectivité intermodale et de la politique d'accueil au sein de la mission promotion du tourisme du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.



Depuis juin 2013, elle est un membre actif de l'association "Femmes du Tourisme". Elle est également membre de l'Advisory Board de "combigo" depuis juillet 2019.