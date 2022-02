Jean-Paul Héron quitte l'OT d'Autriche à Paris

Jean-Paul Héron, directeur de l’ONAT à Paris, quittera la société pour raisons personnelles mi-février 2022 pour s’installer à Düsseldorf avec sa famille.



En poste depuis 2004 à l’Office à Paris, il a " développé les partenariats avec les acteurs du tourisme autrichien et repris parallèlement les relations avec les voyagistes français ", indique l'ONAT dans un communiqué.



En 2015, il a pris la direction du bureau parisien et " a réussi, avec son équipe, à positionner efficacement les "Vacances en Autriche" en France ".



" Je remercie Jean-Paul Héron pour son engagement exemplaire sur le marché français et ses idées toujours positives et créatives pour l’ONAT et lui souhaite tout le meilleur pour son avenir ", a déclaré Lisa Weddig, la directrice générale de l’Office National Autrichien du Tourisme (Österreich Werbung).



Carmen Breuss, directrice de l’OT d’Autriche à Zurich depuis 1997 et parallèlement directrice de la région Allemagne - Autriche - Suisse depuis 2017, assurera l’intérim de la direction du bureau à Paris à partir du 1er mars 2022.