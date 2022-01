Benoit Cerceau (OnSpot) : le Covid, « un poison transformé en élixir »

Février 2020 arrive le tsunami épidémique. « J’ai tout de suite vu une opportunité. Les contrats que nous avions nous ont permis de maintenir la tête hors de l’eau financièrement, et le temps dégagé nous a permis de préparer nos bases de données » , raconte le chef d’entreprise.



Son but : ouvrir 35 nouvelles destinations, d’un seul coup. A savoir, par exemple : l’Amérique centrale, du Costa Rica au Pérou en passant par l’Argentine, le Brésil ou le Mexique ; l’Asie (Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, Indonésie) ; mais aussi Dubaï, le Maroc, et tous les pays européens voisins de la France.



Après presque deux années de travail acharné et le recrutement de travel heroes francophones dans toutes ces nouveaux pays, OnSpot s’est lancé au 1er janvier 2022. La société a multiplié son nombre de destinations par 10 et, de l'Australie au Vietnam, ouvre des bureaux aux quatre coins de la planète.



« Nous faisons partie de ces boites que la pandémie a boosté » , résume sobrement Benoit Cerceau. Car, alors que le voyage n'a jamais été aussi compliqué et technique, et que les voyageurs, pro comme vacanciers, ont plus que jamais besoin d'aide et de conseils sur place, les étoiles semblent alignées pour le service OnSpot. « Via WhatsApp, messenger, et encore par téléphone, nous aidons les clients pour leurs PCR, les formalités… Notre rôle est plus que jamais de leur faciliter la vie » , ajoute-t-il.



Pour lui, 2022 devrait encore être synonyme de croissance, de légitimité, et de confiance en l'avenir. Et dans le contexte actuel, tous les patrons du tourisme ne peuvent pas en dire autant.