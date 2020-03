Bercy : quelles sont les mesures mises en place pour aider les entreprises

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances a reçu mardi 3 mars 2020, à 10 h 30, les différents acteurs économiques nationaux dans le cadre du coronavirus COVID-19.



Le ministre de l'Economie et des Finances a rappelé l'impact de l'épidémie sur l'économie française dans plusieurs secteurs notamment dans le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel ou encore le transport aérien.



"20 000 nuitées ont été annulées à Tarbes et Lourdes. Pour l'hôtellerie, 20% de chiffre d'affaires ont été perdus à l'échelle nationale avec des disparités importantes " a t-il précisé pour illustrer son propos. " Il faut réagir maintenant et prendre des mesures pour soutenir les entreprises" a-t-il lancé.