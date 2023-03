Bertrand Figuier, journaliste, est décédé ce jeudi

Ton départ m'attriste beaucoup Bertrand, toi l'homme cultivé, érudit, spirituel et passionné.Ton engagement, tes convictions, et nos discussions, parfois fortes, vont me manquer. Ton humour, ta générosité et ton amitié surtout. Nos joyeuses agapes...Tu étais également un homme sensible et attachant, formant avec Sylvie un couple très uni, d'une grande connivence. Je l'assure de mon amitié et de mon estime comme Marie et Martin vos enfants.Toi qui croyait au ciel, repose en paix Bertrand, tu restes mon ami !J-L Roux.