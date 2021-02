Béthune-Bruay : une brochure groupes 2021 qui s'adapte à la crise du covid des nouveautés et de nouvelles conditions de vente et d'accueil

L’office de tourisme de Béthune-Bruay a publié sa nouvelle brochure groupes 2021. Un catalogue qui propose des nouveautés et de nouvelles conditions de vente et d'accueil.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 4 Février 2021

Face à la crise liée au covid-19, l'office de tourisme adapte son offre. Cette année, il mise sur le consommer local, le bien-être, la relaxation et la détente.



À l’intérieur de la brochure, les responsables d’associations et les organisateurs de voyages pourront découvrir des idées de sorties, des programmes sur-mesure à la journée et des séjours.



Quelques nouveautés à la carte : une initiation à l’univers du thé avec, une introduction sur les bienfaits des plantes et atelier de fabrication DIY d’une crème au château et jardin médiéval de Créminil, la rencontre avec un horticulteur engagé dans le court circuit - drive 100 % local, un cressiculteur et un héliciculteur.



Au vu du contexte sanitaire, l’office de tourisme a revu ses conditions de vente et d’accueil : assouplissement des conditions d’annulation ; pour une prestation non assurée, une prestation équivalente ou un report de visite est proposé au client ; les guides et partenaires s’engagent à accueillir le public dans le respect des gestes barrières et le matériel individuel sera privilégié toutes les fois que les activités le permettent.



Éditée à 3000 exemplaires, la brochure est diffusée par mailing à des associations de 3e âge de la Région Hauts-de-France, de la région parisienne mais aussi à des agences et autocaristes du Nord, du Pas-de-Calais et de la Belgique.



L’office de tourisme a également réédité sa brochure spécifique pour le public scolaire.

