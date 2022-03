Birmingham, la trépidante Venise des Midlands

Appli mobile TourMaG



Située dans les Midlands de l’Ouest, deuxième ville d’Angleterre après Londres, Birmingham est dans le top 5 des destinations les plus visitées du Royaume-Uni. Des 18 et 19e siècles, époque où elle fut une ville phare de la révolution industrielle, elle a gardé de multiples monuments. Elle se distingue par ses canaux bordés pour beaucoup de cafés et de bars branchés. Le saviez-vous ? La trépidante Birmingham possède plus de canaux que Venise ! Cet été les feux des projecteurs du monde sportif seront braqués sur elle, ville hôte des prestigieux Jeux du Commonwealth.

Rédigé par Michèle SANI le Vendredi 4 Mars 2022

Parallèlement aux Jeux Birmingham programmera un large éventail d’événements culturels et festifs (lors du Birmingham Festival, de mars à août 2022) .

Lors de leur création en 1930 les Jeux de Commonwealth réunissaient l'Australie, le Canada, l'Inde, la Nouvelle Zélande le Pakistan l'Afrique du Sud le Sri Lanka et le Royaume-Uni. Du 28 juillet au 8 aout 2022 Birmingham accueillera une cinquantaine de nations. Organisés tous les 4 ans dans un esprit de fair-play ses jeux présentent de nombreuses disciplines sportives, pour certaines très britanniques tel le criquet le netball ou le hockey, plus continentales pour d'autres comme la pétanque. Parallèlement aux Jeux Birmingham programmera un large éventail d'événements culturels et festifs (lors du Birmingham Festival, de mars à août 2022) .

Vous ferez un voyage au temps de la pègre de l’entre-deux-guerres. La ville est célèbre pour avoir inspiré le décor de Black Country Living Museum. Ce musée en plein air « de l’histoire du pays noir » propose des balades thématiques conçues par des historiens spécialistes de l’époque. Elles conduisent à travers les quartiers et les authentiques repères tenus alors par les gangs de Birmingham. Et tout finit bien, sans bavure par une soirée dans l’un des plus anciens pubs de la ville.



Les amateurs de belles vues grimperont au sommet de la Bibliothèque de Birmingham. Cet impressionnant bâtiment contemporain - considéré comme la plus grande bibliothèque publique du pays - dispose de deux jardins en rooftop, libres d’accès tout comme le sont les multiples expositions consacrées aux grands auteurs et artistes.



Birmingham est par ailleurs l’un des hauts lieux du multiculturalisme britannique. Elle a son propre Chinatown aux rues bordées de magasins d'alimentation et de restaurants chinois, japonais et coréens. Situé dans le centre culturel Digbeth, l’espace Centrala présente des œuvres d’art d’Europe centrale et d’Orient. Il organise régulièrement des festivals de musique et de danse d’Asie du sud à l’instar du Birmingham Mela le plus grand festival de musique sud-asiatique du Royaume-Uni (les 27 et 28 août).



A découvrir hors des sentiers battus vous pourrez traverser le centre-ville en canoë kayak ou sur une péniche et observer la faune qui y a élu domicile. Vous découvrirez les trésors du street art local dans le cadre d'une visite autoguidée gratuite.

Vous ferez un voyage au temps de la pègre de l'entre-deux-guerres. La ville est célèbre pour avoir inspiré le décor de Peaky Blinders une série TV à succès qui raconte l'histoire d'une famille de criminels ayant eu mainmise sur Birmingham. De nombreuses scènes ont été tournées à l'intérieur du Black Country Living Museum. Ce musée en plein air « de l'histoire du pays noir » propose des balades thématiques conçues par des historiens spécialistes de l'époque. Elles conduisent à travers les quartiers et les authentiques repères tenus alors par les gangs de Birmingham. Et tout finit bien, sans bavure par une soirée dans l'un des plus anciens pubs de la ville.

Les amateurs de belles vues grimperont au sommet de la Bibliothèque de Birmingham. Cet impressionnant bâtiment contemporain - considéré comme la plus grande bibliothèque publique du pays - dispose de deux jardins en rooftop, libres d'accès tout comme le sont les multiples expositions consacrées aux grands auteurs et artistes.

Birmingham est par ailleurs l'un des hauts lieux du multiculturalisme britannique. Elle a son propre Chinatown aux rues bordées de magasins d'alimentation et de restaurants chinois, japonais et coréens. Situé dans le centre culturel Digbeth, l'espace Centrala présente des œuvres d'art d'Europe centrale et d'Orient. Il organise régulièrement des festivals de musique et de danse d'Asie du sud à l'instar du Birmingham Mela le plus grand festival de musique sud-asiatique du Royaume-Uni (les 27 et 28 août).

Les amoureux des grands espaces et de la faune sauvage trouveront leur bonheur au Birmingham Wildlife Conservation Park, la réserve zoologique de la ville qui abrite pandas roux et suricates. Pour leurs espèces tropicales la bonne adresse sont les Jardins botaniques qui accueillent des événements tout au long de l'année. Les casse-cous s'essaieront aux défis d'escalade et d'acrobatie conçus par le célèbre alpiniste, aventurier et écrivain britannique Bear Grylls à l'intérieur du centre d'activités Bear Grylls Adventure.

Les gastronomes adoreront le Balti Triangle, quartier haut en couleurs du sud de la ville où sont concentrées des merveilles de restaurants. En vedette, le curry balti, plat épicé mariant traditions du Kashmir et ingrédients britanniques. L'histoire dit que ce plat aurait été inventé dans ce quartier au cours des années 1970.

Un bar animé aux délicieux cocktails et une cuisine inventive qui reprend le meilleur de la street food (hamburgers gourmands, frites assaisonnées, hot dogs et autres gaufres à la cannelle) : c'est le Floodgate. Et, du baseball au curling en passant par le mini-golf de table, en mettant à disposition des clients tout un éventail de jeux , on est bien ici sur un terrain de jeu idéal pour éternels adolescents.

Les amateurs de tennis de table, de beer pong, de bowling, de billard et de jeux d'arcade trouveront également leur bonheur au Roxy Ball Room, hangar haut en couleurs tapissé de graffitis. La musique est bonne, les pizzas gourmandes et la carte des cocktails et bières artisanales, incomparable.

Pour une cuisine plus raffinée, les West Midlands regroupe une dizaine de restaurants étoilés au Michelin, dont cinq se trouvent à Birmingham même soit plus qu'aucune autre ville britannique hors de Londres. Dans le centre-ville, le restaurant Adam's se spécialise dans les grands classiques de la gastronomie britannique. L'Opheem propose une somptueuse cuisine indienne (avec notamment des menus dégustation végétariens et pescétariens). Carters of Moseley se distingue par sa cuisine de saison, issue de l'agriculture durable, ainsi que par ses vins bio et biodynamiques.

Se rendre à Birmingham et s’y déplacer En plus de son aéroport international, Birmingham dispose de plusieurs grandes gares ferroviaires, dont Birmingham New Street et Birmingham International, qui assurent des liaisons avec tout le pays. La gare centrale Moor Street est accessible par train rapide à partir de Londres Marylebone en seulement 1h40.



Grâce aux pistes cyclables il est également facile de circuler à Birmingham en deux roues. Vous pouvez louer des vélos à partir des bornes de West Midlands Cycle Hire ou de Brompton Bike. La ville et sa région bénéficient également d’un important réseau de bus et de tramways accessibles en fauteuil roulant. A emprunter librement grâce à une swift card rechargeable.



Les sites et attractions de Grande-Bretagne appliquent tous des mesures sanitaires différentes pour la sécurité de leurs visiteurs. Nous vous recommandons de consulter leurs sites internet avant de partir pour vous renseigner sur les contraintes qui s'appliquent.



Située dans les Midlands, au centre de la Grande-Bretagne Birmingham est facile d’accès depuis la plupart des régions britanniques. Au carrefour d’influences venues de tout le pays et du monde entier elle est une ville-monde qui sait recevoir.

