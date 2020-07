Boeing stoppera la production du 747 en 2022

On y apprend aussi que malgré les mesures pour renforcer les liquidités à court terme, le Groupe va devoir continuer à réduire la voilure, pour s'" aligner sur un marché plus petit ", dont "une réduction supplémentaire de nos taux de production d'avions commerciaux ".



Cela se traduit par une production plus lente du 737, " avec une augmentation progressive à 31 par mois d'ici le début de 2022 " ; une réduction du " taux de production combiné du 777 / 777X à deux par mois en 2021, soit une unité de moins par mois que ce que nous avions annoncé le trimestre dernier " ; mais aussi de la production de 787 à six par mois en 2021.



Enfin, le PDG de Boeing annonce la fin de la production de l'emblématique 747 en 2022. " Notre engagement client ne s'arrête pas à la livraison, et nous continuerons à soutenir les opérations et le maintien des 747 dans l’avenir ".



Du côté des salariés, après une coupe nette de 10% dans les effectifs en 2020 (mises à pied volontaires, attrition et mises à pied involontaires), " nous devrons évaluer davantage la taille de notre main-d'œuvre ", poursuit David Calhoun, précisant que " l'impact prolongé du COVID-19 entraîne de nouvelles réductions de nos taux de production et une baisse de la demande de services commerciaux ".



Il conclut : " la diversité de notre portefeuille et de nos programmes de services gouvernementaux, de défense et spatiaux assure une certaine stabilité à court terme alors que nous prenons ces mesures difficiles mais nécessaires. Et nous continuerons de travailler pour respecter nos engagements et respecter nos priorités ".