Boomerang Voyages vous donne rendez-vous au Ditex 2022

Avec prés de 100 clubs de vacances proposés pour cet été, Boomerang vous laisse l’embarras du choix entre ses trois marques phares dont chacune a ses spécificités :



• Kappa Club, le club autrement, tourné vers les habitants, propice à la découverte et aux rencontres locales

• Club Coralia, le club tout simplement, festif et fidèle à ses fondamentaux

• Club Eldorador, le club axé sur les familles et le sport.



Boomerang, ce sont aussi des hôtels plus classiques, proposés selon vos envies d’itinérance et de séjour, mais également des circuits autour du monde et des offres Kappa City, avec des petits hôtels de charme dans une dizaine de villes en Europe et dans le monde. Vous y ferez des rencontres et des découvertes avec d’autres, à votre rythme et selon vos aspirations.