Bretagne Buissonnière Voyages Votre agence réceptive de guides conférenciers en Bretagne

Bretagne Buissonnière Voyages est une agence de voyage réceptive.

Une équipe de guides conférenciers expérimentés et passionnés organise à la carte des séjours, des excursions, des visites de villes et de lieux emblématiques. Ils sauront vous proposer un éventail des talents des Buissonniers, qui vous invitent à flâner et à savourer leur Bretagne. Au pays du beurre, voulez-vous la crème ?





Rédigé par l'annuaire Partez en France le Samedi 20 Juin 2020

Dénomination :

Bretagne Buissonnière Voyages



Date de création :

2013



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM056180003



Bretagne Buissonnière, c’est avant tout une agence de vingt guides conférenciers passionnés et spécialistes de leurs territoires, c’est aussi une agence de voyage… de guides conférenciers !



Notre force et notre singularité : proposer des visites guidées sur différents sites, mais aussi des séjours complets clé en main grâce à l’expérience de terrain de guides locaux.



Tout est combinable selon vos envies, sous forme de visites « flash », visites conférences, demi-journées, journées, séjours ou encore de circuits. Notre équipe de guides conférenciers met tout son savoir-faire à votre disposition pour vous faire partager une Bretagne à la fois active et authentique. Vous êtes prêts ? Venez nous rejoindre pour découvrir notre belle région… autrement !



L’été sera bien particulier et les guides de Bretagne Buissonnière ont décidé de proposer de nouveaux rendez-vous à travers la Bretagne. Prochainement nous mettrons en ligne toute une gamme de rallyes guidés partout sur le territoire. Une occasion unique de découvrir notre région de façon ludique pour les familles, les amis et d’ailleurs qui le voudra ! Ces activités seront bien sûr organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur. A très vite !



Séjours à destination d’un public individuel ou familial avec prestations d’un(e) guide conférencier-cière. Tout est combinable selon vos envies, sous forme de visites « flash », visites conférences, demi-journées, journées, séjours ou encore de circuits.



• Au cœur de Brocéliande, la Bretagne côté Argoat : 3 jours / 2 nuits



Quittez les sentiers battus,entrez en Bretagne intérieure : un séjour en plein cœur de Brocéliande, forêt de légendes et de mystères où se mêlent nature et magie. Faites le plein de grand air, découvrez des trésors naturels et les petites cités qui ponctuent le territoire accompagné de votre guide conférencier, conteur à ses heures, et laissez-vous envoûter…

A partir de 295 € par personne en chambre double hôtel 4*



→ En savoir plus



• Rendez-vous au bout du monde : 3 jours / 2 nuits



Rendez-vous au bout du monde, pour découvrir des paysages uniques typiques du Nord Finistère : le Pays des Abers et la Côte des Légendes. De la Pointe Saint-Mathieu au village restauré de Ménéham, votre guide-conférencier vous invite à une rencontre avec les traditions locales et les histoires de ses habitants …

A partir de 352 € par personne en chambre double hôtel 4*



→ En savoir plus



• Aux portes du Golfe du Morbihan ! 3 jours / 2 nuits



Un climat clément, des enfilades de maisons à pan de bois, des îles à perte de vue, un terroir généreux : le Golfe du Morbihan vous révèle son âme pittoresque et vous invite à la flânerie. Terre d’histoire et de nature, votre séjour en Sud Morbihan vous promet de savoureuses surprises entre mégalithes, légendes et paysages sublimes. Le plus de ce séjour un guide-conférencier à vos côtés !

A partir de 308 € par personne en chambre double hôtel 4*



→ En savoir plus

Horaires : 8h30-12h30 / 13h30-17h30

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Allemand



Vos contacts :

Christophe HELLEC

Responsable de Production

contact@bbvoyage.bzh

Tel : +33 (0)2 97 69 35 31

Mobile : +33 (0)6 31 91 03 58



Site web : www.bretagne-buissonniere.fr



