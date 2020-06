Bretagne Secrète Séjours… nature, famille, patrimoine & bien être… sur mesure !

Bretagne Secrète est une agence réceptive spécialisée sur la Bretagne. Stéphane LE CALVÉ, créateur de séjours et originaire de Bretagne, connaît bien son pays. « Parce que nous n’avons pas les mêmes aspirations de 7 à 77 ans… Notre réflexion s’accorde avec vos souhaits pour que vos expériences en Bretagne restent vivre en vous ! »

Partez à la découverte d’une terre de toute beauté : L’esprit de la Bretagne, son hospitalité, son ambiance, ses paysages changeants, ses plages sauvages, ses lieux de détentes & de relaxations, son histoire pleine de richesses, ses traditions ancestrales et culturelles, ses espaces naturels préservés vous transportent dans un ailleurs authentique.

« Faire de la Bretagne votre terrain d’aventures et en comprendre ses vibrations ! » Dénomination :

BRETAGNE SECRÈTE



Date de création :

Janvier 2011



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM044110005



presque 10 ans de création de circuits sur mesure pour nos clients.

• A l’écoute, avec une expertise locale profonde, l’agence réalise l’itinéraire selon les critères de ses clients.

• Nos circuits sélectionnent le meilleur de notre terroir pour créer et vous proposer des expériences sur mesure.

• Nous créons, aux petits oignons, le circuit qui ressemble, qui correspond à vos souhaits. L’agence Bretagne Secrète a été créée en 2011,pour nos clients., avec une, l’agence réalise l’itinéraire selon les critères de ses clients.• Nos circuits sélectionnentpour créer et vous proposer des• Nous créons,, le circuit qui ressemble,

Des circuits axés sur notre patrimoine naturel, culturel, historique, gastronomique, détentes et relaxations en privilégiant les rencontres et partages d’expériences avec nos partenaires, chambres d’hôtes – tables d’hôtes, hôtels & restaurants de 2 à 5 *****, conteurs, skippers, producteurs, ... Nos circuits en Bretagne proposent un éventail riche en expériences pour toutes la famille, avec des hébergements atypiques, de charme, de caractère, de luxe… Un large choix de séjours thématiques selon les demandes et souhaits (Char à voile, balade contée, cité de caractère, dégustations de produits du terroir, découverte des dauphins, des phoques, randonnées, les îles …).



Qu’ils soient en groupe, en famille, entre amis ou en couple,… Force de propositions, nous réalisons la durée du circuit que vous souhaitez !



Circuits sur mesure 100% personnalisé :

Activités, découvertes, restaurations & hébergements adaptés selon vos souhaits.



Expertise locale :

Equipe native de Bretagne, amoureux de leur région,… nous sélectionnons pour vous le meilleur de la Bretagne.



Nos séjours sont présentés avec un guide :

Feuille de route avec enveloppes "Road Book" (ouverture avec sceau à cire). Chaque enveloppe contient les informations nécessaires pour votre découverte dans ce circuit. Avec les itinéraires, informations culturelles, historiques, légendaires, insolites, lexique breton, descriptifs et bons d'échanges...

Nous réalisons également votre Totem Celtique.



Co-création de votre séjour :

Nous créons ensemble votre séjour, à partir de vos goûts et envies avec un opérateur dédié.



Voyagez l’esprit tranquille :

Vivez une expérience sur mesure en tout sérénité, nous nous occupons de tout.





Circuit Tour de Bretagne

Alors que Jules Verne a son « Tour du monde en 80 jours », Bretagne Secrète vous propose son circuit – Tour du bout du Monde en 15 jours ! Un circuit sous le signe du charme, de l’authenticité et toujours la souplesse de l’adapter à vos souhaits !



Alors que Jules Verne a son « Tour du monde en 80 jours », Bretagne Secrète vous propose son circuit – Tour du bout du Monde en 15 jours ! Un circuit sous le signe du charme, de l’authenticité et toujours la souplesse de l’adapter à vos souhaits !

Randonnées pédestres, pour randonneurs avides de paysages époustouflants…

C’est une balade en terre celtique dans une immensité océane… Ce beau pays alterne sentiers pédestres, bois, forêts, herbages, crêtes, vallées, rivières, récifs, marais littoraux, baies, anses, ses estrans sableux, ses avens, ses abers, ses rias, ses paysages dunaires…, sa flore et son avifaune. Le promeneur ne peut rester insensible à cette immersion entre terre et mer.



C’est une balade en terre celtique dans une immensité océane… Ce beau pays alterne sentiers pédestres, bois, forêts, herbages, crêtes, vallées, rivières, récifs, marais littoraux, baies, anses, ses estrans sableux, ses avens, ses abers, ses rias, ses paysages dunaires…, sa flore et son avifaune. Le promeneur ne peut rester insensible à cette immersion entre terre et mer.

Séjour Golfe du Morbihan & île d’Houat (5 jours & 4 nuits)

Un séjour sous le signe de la nature. Découvrez la splendeur du Golfe du Morbihan et sa nature époustouflante… Partez à la découverte de l’île d’Houat longue de 5 km, ici, les pêcheurs occupent la meilleure place. Pas de frime sur l’île d’Houat, pas de manière. L’île se livre telle qu’elle est, authentique. Au port les casiers se bousculent sur les pontons. Crustacés, bars et congres arrivent encore frétillants sur ce radeau de granit.



(5 jours & 4 nuits)Un séjour sous le signe de la nature. Découvrez la splendeur du Golfe du Morbihan et sa nature époustouflante… Partez à la découverte de l’île d’Houat longue de 5 km, ici, les pêcheurs occupent la meilleure place. Pas de frime sur l’île d’Houat, pas de manière. L’île se livre telle qu’elle est, authentique. Au port les casiers se bousculent sur les pontons. Crustacés, bars et congres arrivent encore frétillants sur ce radeau de granit.



Horaires : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français



Vos contacts :

Stéphane LE CALVÉ

Gérant de la société

contact@bretagne-secrete.com

Mobile : +33 (0)6 25 97 45 42



Site web : www.bretagne-secrete.com



