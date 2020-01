Brexit: Visa, pas visa, eVisa,...? Ce qui va (ou pas) changer pour les voyageurs français

Comme le précise le site, avec la ratification de l'accord de retrait, le Royaume-Uni sortira de l'Union Européen, de façon ordonnée, le 31 Janvier 2020 à minuit mais le droit de l'Union continuera de s'appliquer au Royaume-Uni jusqu'à la fin de la période de transition prévue au 31 Décembre 2020, date à laquelle de nouveaux accords commerciaux, sécuritaires et sur l'immigration seront promulgués.



La période de transition définie par l'accord de retrait garantit que, pendant l'année 2020, rien ne change pour les particuliers et les entreprises, afin de laisser le temps à chacun de préparer la mise en oeuvre de l'accord de retrait et d'anticiper la relation future entre l'U.E. et le Royaume-Uni, qui doit encore être négociée.



Jusqu'au 31 Décembre 2020, le voyageur européen devra donc être muni d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité pour entrer au Royaume-Uni.



Aucun visa ne sera nécessaire en 2020 pour les séjours jusqu'à 90 jours, que l'arrivée au Royaume-Uni s'effectue par voie aérienne ou maritime.