Britanny Ferries, CTI : la vente de Condor Ferries finalisée partenariat avec Columbia Threadneedle Investments

Brittany Ferries et Columbia Threadneedle Investments (CTI) annoncent la conclusion d'un accord pour le rachat de Condor Ferries.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 10 Mars 2020

Annoncée l'an dernier l'acquisition est désormais finalisée.



Brittany Ferries annonce être copropriétaire de Condor Ferries. L'opération avait été soumise à l'examen des autorités de la concurrence. Après avoir reçu leur feu vert fin janvier et travaillé à la finalisation de la transaction en février, la vente est désormais conclue.



En novembre dernier, Columbia Threadneedle Investments ("CTI") et Brittany Ferries ont conclu un accord avec Macquarie Infrastructure and Real Assets ("MIRA") pour l'acquisition de 100 % de Condor Ferries. Brittany Ferries en est l'actionnaire minoritaire.



Condor Ferries est une compagnie maritime qui assure un service régulier entre le Royaume-Uni, les îles anglo-Normandes et la France. Ses lignes desservent Poole, Portsmouth, Jersey, Guernesey et Saint-Malo.



Chaque année, Condor Ferries transporte environ 1 million de passagers et 100 000 camions. Sa flotte est composée de quatre navires dont 2 catamarans, 1 Ropax et un fréteur. Son chiffre d'affaires 2018 s'élevait à 96 millions de Livres Sterling.



" C'est une excellente nouvelle pour Brittany Ferries, notre nouveau partenaire et Condor Ferries ", a déclaré Christophe Mathieu, Président du Directoire Brittany Ferries.



" Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration dans les mois et les années à venir pour assurer un service de qualité aux clients avec le soutien de nos partenaires des îles anglo-normandes. Condor Ferries demeure une marque à part entière mais dans le cadre d'une nouvelle structure de propriété".

