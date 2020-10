Bruno Le Maire : "Le soutien économique de l'Etat encore plus fort que lors du 1er' confinement !" Coût total des mesures évaluées à 15 milliards d'euros

Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie vient d'annoncer un nouveau train de mesures pour aider les entreprises impactées par le confinement qui débutera ce vendredi. Le coût total de ces aides est estimé à 15 milliards d'euros.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 29 Octobre 2020

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie a présenté plusieurs mesures d'aides au secteur économique suite à l'instauration du confinement ce vendredi. 200 000 commerces vont être obligés de fermer a t-il annoncé : " Le soutien économique de l'Etat sera encore plus fort que lors du premier confinement" a déclaré le Ministre.



"Les entreprises ont besoin de notre soutien total : financier et moral. J'ai décidé de rétablir la cellule de continuité économique mise en place en mars."



Bruno Le Maire annonce que : "Le fonds de solidarité sera réactivité pour toutes les entreprises et renforcés massivement afin que tous les cas de figure soient couverts"



Tous les commerces fermés par décision administratives pourront recevoir une indemnité jusqu'à 10 000 euros pour les entreprises jusqu'à 50 salariés.



Pour le tourisme, si la perte de chiffre d'affaires dépasse 50% les entreprises bénéficieront d'une indemnisation jusqu'à 10 000 euros.

Pour toutes les autres entreprises impactées par le confinement : si elles ont moins de 50 salariés et enregistrent une perte de plus de 50% du CA, elles auront droit à une indemnisation jusqu'à 1500 euros par mois



"6 milliards d'euros par mois de confinement seront dédiés à ce fonds de solidarité. En un mois nous allons dépenser tout ce que nous avions dépensé pour ce fonds depuis le mois de mars."



Toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui sont fermées administrativement auront une exonération totale de leurs cotisations sociales.



Idem pour le secteur du tourisme qui pourra aussi bénéficier d'une exonération totale des cotisations sociales en cas de perte de 50% du CA.



Concernant le PGE : les entreprises pourront contracter un PGE jusqu'au 30 juin 2021, soit 6 mois de délai supplémentaire pour le contracter, a précisé le ministre.



L'amortissement pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires, avec des taux compris entre 1 et 1,5%.



Les entreprises pourront également obtenir un nouveau différé de remboursement qui pourra aller au total sur deux ans.



Outre le PGE, le gouvernement proposera des prêts directs de l'Etat : "Nous avons provisionné un demi milliard d'euro. Ainsi les entreprises pourront bénéficier jusqu'à 10 000 € pour celles ont moins de 10 salariés et jusqu'à 50 000 € pour les entreprises entre 10 et 50 salariés."



Enfin sur les loyers : le gouvernement va introduire dans le projets loi de finances 2021 un crédit d'import incitant les bailleur à annuler leur loyer.



"Cette mesure bénéficiera aux entreprises de moins de 250 salariés, si elles sont fermées administrativement à cause du confinement. Tout bailleur qui, sur les trois mois d'octobre, novembre et décembre 2020, accepte de renoncer au moins à un mois de loyer sur les trois mois qui lui sont dus, peut bénéficier d'un crédit d'impôt de 30 % du montant des loyers abandonnés."



Bruno Le Maire a conclu en précisant : "Nous apporterons des moyens financiers pour permettre au PME françaises d'accélérer leur digitalisation."



Le coût total de ces mesures est évalué 15 milliards d'euros par mois de confinement. 7 milliards d'euros pour l'activité partielle, un milliard d'euros pour les exonération et un milliard pour les loyers.

