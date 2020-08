Brussels Airlines : feu vert de l'UE à l'aide d'Etat

La Commission européenne a autorisé, dans le contexte de la pandémie de coronavirus, une mesure d'aide d'un montant de 290 millions d'euros en faveur du groupe SN, qui se compose de SN Airholding et de la filiale unique de celle-ci, Brussels Airlines.



La mesure consiste en un prêt de 287 millions d'euros et en une injection de fonds propres d'environ 3 millions d'euros.



Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence a indiqué : " Cette compagnie aérienne a subi des pertes importantes en raison des restrictions en matière de déplacements que la Belgique et d'autres gouvernements ont dû imposer pour limiter la propagation du virus.



Grâce à ce paquet de mesures de soutien de 290 millions d'euros, qui prend essentiellement la forme d'un prêt à taux d'intérêt bonifiés, mais qui comprend également une modeste injection de fonds propres, la Belgique fournira au groupe SN, auquel appartient Brussels Airlines, les liquidités dont il a un urgent besoin pour résister aux répercussions de la crise actuelle.



Par ailleurs, la Belgique sera suffisamment rémunérée pour le risque supporté par ses contribuables, et l'aide sera assortie de restrictions visant à limiter les distorsions de concurrence".