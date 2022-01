Business Travel : partenariat stratégique “Travel Manager MaG” /CDS Groupe

A l’occasion de cette 2e journée du “Grand Live du voyage d’affaires”, qui démarre ce jeudi 20 janvier 2022, Ziad Minkara, Jean et Fabien da Luz, acteront le partenariat qui unira désormais les deux entités pour la co-édition de “Travel Manager MaG”.



La verticale du voyage d’affaires, a pour ambition de devenir le média francophone de référence du secteur en France et au delà.



Le support sera doté d’un comité d’Orientation et d’un comité de Rédaction indépendant, dirigé par Jean da Luz. L’ensemble des problématiques relatives aux déplacements professionnels des voyageurs d’affaires y sera traitée de façon aussi exhaustive que possible.



Les deux partenaires envisagent aussi des opérations événementielles pour accélérer la tendance et le dynamisme du secteur, qui devrait reprendre du poil de la bête en 2022.



TourMaG.com pointe désormais à la 5e place de la presse professionnelle française, tous supports confondus, avec une audience moyenne de 1,5 millions de visites/mois et 2 millions de pages vues, selon l’ACPM/OJD.