Staycity va s’implanter au Portugal et aux Pays-Bas dès 2024

TourMaG.com - Quel est le mix de votre activité entre le corporate et le loisir ?



Marion Milazzo : Selon les propriétés, nous avons entre 35 et 40% de voyageurs d’affaires.



Sur les deux segments, nous avons retrouvé les niveaux de 2019 et cela ne fait que progresser. Les voyageurs d’affaires, tant pour des raisons budgétaires, d’efficacité, que d’impact carbone, ont une durée de séjour plus élevée depuis la crise sanitaire.



Ils font moins de déplacements mais restent plus longtemps, avec plus de rendez-vous ou de réunions sur place, c’est une tendance marquante depuis le début de l’année 2023.



Ainsi, leur durée de séjour a augmenté de 35%, passant en moyenne de 2,3 jours à 3,1 jours. La période de réservation a également évolué, avec une augmentation de 86%, par rapport à 2019, des réservations de voyage d'affaires effectuées dans une fenêtre de 8 à 14 jours avant l’arrivée.



Chez nous, les clients bénéficient d’un confort « comme à la maison » avec un espace pour cuisiner et d’autres pour se relaxer.



De plus, nous allons introduire un nouveau type de logement, un grand studio de 24 mètres carrés, qui représentera progressivement 40% de l'inventaire immobilier de l'entreprise, séduisant ainsi les voyageurs d'affaires grâce à un espace de rangement supplémentaire et un espace dédié pour travailler.



Nous avons toujours eu une réception 24 heures sur 24, une salle de sport, un snack ou café dans la plupart des propriétés qui permettent aux clients de socialiser, autant d’interactions que l’on avait perdues lors de la crise sanitaire.