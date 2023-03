Appli mobile TourMaG



CMS VACANCES vous présente MyCockpit L'ultime compagnon de voyage pour vos clients et pour vous !

Nous avons vu, entendu et vécu le quotidien stressant des voyages. Nous nous sommes lancé le défi de simplifier, d'embellir les voyages et, en fin de compte, de rendre la vie du voyageur plus confortable. Nous développons cette idée avec le produit MyCockpit.

Rédigé par Sarah KALFON le Lundi 6 Mars 2023





MyCockpit aspire à l'idéal : relier l'agence de voyages classique au monde numérique grâce à des possibilités technologiques.



Mais qu'est-ce que MyCockpit et comment peut-il vous aider, vous, votre agence de voyages et vos clients ? MyCockpit est un assistant de voyage. Il permet à vos clients de suivre les vols qu'ils ont réservés chez vous, leurs horaires, de réserver des sièges et des bagages, d'ajouter des cartes de fidélité ou des repas spéciaux, où qu'ils se trouvent, que votre agence de voyages soit ouverte ou que le vol ait été réservé en GDS ou non.



Trois bonnes raisons d’utiliser MyCockpit Un seul et même outil pour tout : depuis PC, tablettes ou smartphone, MyCockpit est toujours facile à utiliser et permet d’offrir un plan de voyage clair, toujours au bon format !

Quel que soit le système de réservation des vols, MyCockpit assure la visibilité des vols réservés en Amadeus, Farelogix, Galileo, Sabre, Worldspan et mêmes les réservations Low Cost ! Un accès à tout moment à des données actualisées en temps réel.



Rester le point d’entrée de vos fidèles clients : avec MyCockpit, vous restez en contact avec vos clients au lieu de les diriger vers les sites web des compagnies aériennes ou d'autres fournisseurs. MyCockpit, un outil aux couleurs de votre marque, avec votre logo pour vos clients tout au long du voyage !



Augmenter votre revenu : gagner de l’argent en dormant ? Vendez des extras et autres services additionnels sans aucun effort, vos clients sont autonomes et vous bénéficiez des commissions sur les services réservés !



Une application riche en contenu et possibilités Les Clients reçoivent sur leur messagerie un billet au format PDF et une recommandation pour se connecter à l'application "MyCockpit". Des informations détaillées sur les vols, les durées de séjour ainsi que les changements d'horaires, toutes les informations sont à portée de main du voyageur.

Interagir avec la réservation existante : Enregistrement en ligne, ajout d'un siège ou sélection d'un repas pour votre vol, quelle que soit la compagnie aérienne réservée. Le tout dans une seule interface avec une expérience utilisateur continue.



Vos clients pourront à tout moment bénéficier … Plan de voyage :

MyCockpit fournit un aperçu de tous les stops du voyage. Les icônes de vol et d'aéroport correspondantes indiquent les services supplémentaires individuels qui peuvent être ajoutés au voyage. Le plan de voyage présente les informations de manière claire, pertinente et simple - avec toutes les données en un seul endroit ! MyCockpit n'a pas seulement une vue d'ensemble individuelle des voyages, mais offre également un aperçu de tous les voyages, de toutes les compagnies aériennes.



Réservation de sièges :

Que ce soit à l'avant ou à l'arrière de l'avion, au hublot ou dans l'allée, le plan de cabine MyCockpit offre un moyen rapide et facile de réserver un siège. Le plan de cabine est accessible via la zone de services supplémentaires pour le vol de son choix. Sélectionnez un passager et ajoutez le siège au panier - c'est simple et rapide. Et pour maîtriser sa dépense additionnelle, il est possible de choisir un siège en quelques secondes grâce à notre curseur de prix.



Bagages supplémentaires :

Il est désormais possible d’ajouter des bagages supplémentaires au voyage sur MyCockpit. Vous recevrez une offre individuelle selon votre compagnie aérienne. Chaque service supplémentaire, ainsi que les bagages supplémentaires, peuvent être trouvés à tout moment dans les détails du vol.



Protection des bagages :

MyCockpit propose de protéger les bagages de vos clients avant même de commencer le voyage. Si le bagage est perdu et ne peut être retrouvé dans les 96 heures, jusqu'à 2 000 euros seront versés directement au passager protégé. La protection des bagages peut être réservée jusqu'à 5 minutes avant le premier vol et protège les bagages pendant tout le voyage.



Repas spéciaux :

Que ce soit pour des raisons médicales, religieuses ou de style de vie, des repas spéciaux sont réservables avant le vol. L'icône "Repas" vous donne accès à la sélection de tous les repas fournis par la compagnie aérienne.



Surclassement :

Les populaires surclassements à prix fixe peuvent désormais être réservés via MyCockpit. À partir de 360 jours avant le départ, les voyageurs peuvent facilement réserver un surclassement en classe Premium Eco ou Business en quelques clics sur leur smartphone ou leur ordinateur portable. Plus d’espace pour un vol plus détendu !



