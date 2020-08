COVID-19 : ACI World publie un nouveau guide de sûreté pour les aéroports

Les orientations sont axées sur :



- les mesures de pré-sécurité

- les mesures de sécurité et de contrôle

- considérations de sécurité primaires

- les attentes des passagers, et créer un cadre décisionnel pour les mesures de contrôle.



"Alors que les aéroports du monde entier redémarrent leurs activités, assurant une connectivité importante et des opérations essentielles, ils se concentrent principalement sur la protection de la santé et du bien-être des passagers et du personnel, ainsi que sur la réduction des possibilités de propagation des maladies" , a déclaré le directeur général de l'ACI World, Luis Felipe de Oliveira.



L'ensemble de l'écosystème de l'aviation s'adapte aux complexités de la "nouvelle normalité" et il est essentiel de répondre aux besoins et aux attentes des passagers pour rétablir la confiance dans la sécurité du transport aérien.



"L'aviation sera un moteur essentiel de la reprise économique mondiale à long terme après les effets de la COVID-19 et ces lignes directrices sont destinées à aider les aéroports pendant les phases initiales de redémarrage des activités ainsi que pendant le processus de reprise à plus long terme.