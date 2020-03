COVID-19 : "il est préférable de différer les déplacements à l’étranger", selon le Quai d'Orsay

Pour rappel, la France est entrée dans le "stade 2" de l'épidémie de coronavirus.



Dans ce contexte le gouvernement a pris plusieurs mesures dont l'annulation des événements rassemblant plus de 5.000 personnes en milieu confiné et certains événements en extérieur, à l'image du semi-marathon de Paris.



Des mesures plus strictes ont été prises dans cinq communes de l'Oise (Creil, Crépy-en-Valoise, Vamoise, Lamorlaye et Lagny-le-Sec) et la commune de La Balme, en Haute-Savoie où tous les rassemblements collectifs sont interdits "jusqu'à nouvel ordre".



Les écoles qui comptent des cas resteront fermées lundi, selon le ministre de la Santé.