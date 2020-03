COVID-19 : l'ECTAA demande à l'Europe de créer un groupe de travail

L'ECTAA (Association européenne des agents de voyages et des tour-opérateurs) appelle à " l'introduction de mesures proportionnées et fondées sur des preuves pour protéger la santé des voyageurs et des employés du secteur du tourisme " face à l'épidémie du nouveau COVID-19.



Dans un communiqué l'association souligne : "L'annulation inattendue, le vendredi 28 février 2020, de l'édition 2020 de l'ITB, quelques jours avant son ouverture, a eu un fort impact sur les milliers de professionnels du voyage de 180 pays qui se préparaient à se rencontrer à Berlin cette semaine."



Pawel Niewiadomski, président de l'ECTAA, l'association européenne des agents de voyage et des voyagistes, a déclaré : "Il est essentiel, en ce moment difficile, de soutenir les institutions scientifiques internationales et européennes pour qu'elles travaillent en étroite collaboration avec toutes les communautés et les pays touchés par l'urgence sanitaire actuelle. Mais il est tout aussi important de garder à l'esprit que des restrictions de voyage allant au-delà de ce qui est nécessaire pour contrôler la propagation du virus peuvent entraîner une réduction inutile des voyages internationaux".



Le COVID-19 a et aura un impact dévastateur sur le tourisme en général et sur l'industrie du voyage en particulier, précise encore le communiqué.