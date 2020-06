CSE TUI France : les syndicats "en colère" sur les conditions d'accompagnement du PSE

"Nous ferons tout pour empêcher les agences d'ouvrir. La direction prend cette décision sans consulter le CSE sur les protocoles sanitaires" ajoute le Secrétaire Général du CSE atterré.



"Et puis nous venons d'apprendre que l'ensemble du livre 2 a été envoyé aux salariés avant que le CSE puisse le consulter... C'est du délit d'entrave. Nous allons prendre nos dispositions et aviser la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)".



De son côté un porte-parole de TUI France nous informe qu'une "information consultation a bien eu lieu pour un nombre limité d'agences, 32, et que seules ces agences vont ouvrir" il précise par ailleurs que "le livre 1 et 2 ont été remis au CSE le 17 juin 2020 ".



Désormais les représentants du personnel ne souhaitent plus négocier avec la direction française mais directement avec Elie Bruyninckx, CEO de TUI Western Region. "Nous allons lui adresser un courrier en ce sens" affirme Lazare Razkallah.



TUI France indique par ailleurs que : " le calendrier prévisionnel prévoit une première phase de départs volontaires qui pourrait avoir lieu fin novembre puis serait suivie par la période des départs contraints ". "Une phase d'appel à volontariat d'une semaine " souligne les syndicats.



Les premiers départs pourraient débuter dès le mois de décembre. En attendant, dès demain, le CSE rencontrera accompagné du Sénateur Fabien Gay, des représentants du ministère de l'économie.