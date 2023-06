CWT accède au NDC d'Air France - KLM via Cytric d'Amadeus

Afin d’accélérer la transition vers NDC, la distribution des plus bas tarifs d’Air France et de KLM sera progressivement exclusivement assurée via NDC et canaux directs d’Air France et de KLM au cours de l’année 2023

Cytric est l'outil de gestion des voyages d'affaires développé par Amadeus. Air France - KLM a décidé de ne pas appliquer de surcharge NDC jusqu'au 31 décembre 2023. A noter que la distribution des deux compagnies passera progressivement exclusivement via NDC ou les canaux directs d’Air France et de KLM au cours de l’année en cours.," indique dans un communiqué le groupe aérien.