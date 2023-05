CWT s'associe à Booking.com for Business

"des tarifs réduits pour les voyages d'affaires, l'accès aux récompenses des membres de divers programmes de fidélisation tiers et l'assistance gratuite d'un agent de voyage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le tout fourni par CWT."

Nous comprenons que chacun a des préférences différentes en matière de voyage. Pour certains, il est important de maximiser leur statut et leurs points de fidélité lorsqu'ils voyagent, tandis que d'autres se concentrent davantage sur la recherche de la meilleure offre pour leurs voyages.



Et en cas de perturbation, tout le monde apprécie de pouvoir contacter un agent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour obtenir de l'aide. Grâce à ce partenariat, les clients de Booking.com for Business auront tout cela en un seul endroit, ainsi que les outils pour gérer les coûts et le devoir de diligence avec l'aide d'un expert en voyage, où qu'ils soient dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7".

CWT annonce qu'il s'est engagé dans unUn communiqué de presse précise que cette offre comprendraExploitée par la société, spécialisée dans la technologie des voyages et des dépenses, la plateforme Booking.com for Business combineraL'accès aux conseillers en voyages de CWT sera fourni dans plusieurs langues. Le déploiement pour les entreprises devrait être mis en service Joshua Wood , directeur de Booking.com pour les entreprises, a déclaré : "