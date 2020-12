Cafés, restaurants : l'UMIH et le GNI appellent à un grand rassemblement le 14 décembre à Paris « #Laissez-nous travailler »

L'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) et le Groupement National des Indépendants (GNI) appellent à un "grand rassemblement national et statique" à Paris lundi 14 décembre 2020 à 13h. Sont appelés à rejoindre le mouvement tous les partenaires et professionnels de la filière tourisme ainsi que les prestataires et fournisseurs. Le mot d'ordre : la réouverture le plus rapidement possible des cafés et restaurants !

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 10 Décembre 2020

Depuis plusieurs semaines, l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) et le Groupement National des Indépendants (GNI) ont rassemblé tous les professionnels du secteur de l’hôtellerie-restauration, du tourisme et l’ensemble de la filière à travers une cinquantaine de manifestations sur tout le territoire.



Les deux groupements souhaitent continuer la mobilisation. L'UMIH et le GNI appellent à un " grand rassemblement national et statique " à Paris Esplanade des Invalides (rue de l’université), lundi 14 décembre 2020 à partir de 13h00.



Ils ont l'ambition de rassembler tous les acteurs, partenaires et professionnels de la filière du tourisme : restaurants, cafés, brasseries, traiteurs, hôtels, discothèques et établissements de nuit, bowlings et établissements de loisirs, de thalassos ainsi que les prestataires et fournisseurs, producteurs, brasseurs, viticulteurs, spiritueux, agriculteurs, métiers de bouche, primeurs, blanchisseurs, grossistes, …

" Ce grand rassemblement national d’une ampleur inédite va montrer l’unité de toute une filière pour défendre ses emplois, la pérennité de ses entreprises, les savoir-faire et l’expertise des métiers et d’artisanat, le travail et l’investissement, de parfois toute une vie, et ce que représentent nos secteurs en tant que valeur ajoutée apportée à l’économie nationale " indique un communiqué commun.



L'UMIH et le GNI n'ont qu’un seul mot d’ordre : la réouverture le plus rapidement possible, dans le respect d’un protocole sanitaire strict « #Laissez-nous travailler » car nous aussi, « Nous sommes essentiels ».



Ce rassemblement se fera dans le respect des gestes barrières – avec le port du masque obligatoire – et le respect de 1M entre chaque personne.

