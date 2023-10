Cahier Tendances, quelles sont les nouvelles orientations du tourisme ? 8e édition du Cahier Tendances

Découvrez quelles sont les nouvelles tendances du tourisme grâce à la huitième édition du Cahier Tendances, née de la collaboration entre Atout France et Paris&Co.



Rédigé par Manon Morelli le Mercredi 4 Octobre 2023

Parc des Expositions de Paris du 3 au 5 octobre 2023, Les groupes Atout France et Paris&Co ont dévoilé la 8e édition du Cahier Tendances.



Ce cahier regroupe 5 nouvelles orientations repérées dans le tourisme actuel et en voie de développement, afin de les mettre en valeur et d’aider les professionnels du secteur à orienter leur offre dans un objectif de conversion



Quelles sont les nouvelles tendances dans le secteur du tourisme ? Zoom sur l’étude de cette année.

Le tourisme régénératif en faveur de l’environnement



Le Covid-19 a marqué un tournant dans l’orientation du tourisme à l’échelle mondiale. Avant la pandémie mondiale de 2020, on observait une émergence de la classe moyenne dans les fameuses BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), et un développement du tourisme pour cette classe moyenne à l’échelle mondiale, un développement du surtourisme qui a subi un arrêt brutal avec la pandémie.



A la fin de la pandémie, avec le retour à la dite “nouvelle normalité”, le tourisme a connu une reprise progressive, avec une certaine prise de conscience des enjeux environnementaux, mais également le retour du tourisme de masse international, et notamment asiatique, qui contrebalance avec cette tendance orientée vers l’écologie.



Cependant, l’expérience nous apprend que tout changement est progressif, et que l’histoire n’est pas linéaire. Ainsi, le Covid a permis une certaine prise de conscience, le développement de nouvelles manières de consommer et de voyager, et ces pratiques prennent un certain temps à se mettre en place.



C’est ainsi que le tourisme régénératif est en voie de développement, et gagne peu à peu du terrain dans le secteur du tourisme. Plus que le tourisme responsable, le tourisme régénératif a pour objectif non seulement de protéger notre environnement, mais également de lui redonner vie en ayant un impact positif. C’est l’un des principaux enjeux du tourisme de demain.

Les hôtels nouvelle génération face à la pénurie d’emploi pénurie de l’emploi peut être due à un manque de communication du secteur, mais également à différents points stratégiques ne correspondant plus aux demandes des candidats modernes.



Edouard Lau, Directeur commercial de Extracadabra (une entreprise qui met en relation des professionnels du secteur de l’hôtellerie et les personnes en recherche d’emploi), explique la nécessité des métiers de l’hôtellerie à s’adapter à la nouvelle réalité du marché de l’emploi.



En effet, “l ’Homme n’est plus au rapport sacrificiel vis à vis de son travail ”, il est dans la recherche de liberté. Il souhaite des horaires qui s’adaptent à ses besoins, parfois un travail à son compte, et un travail qui s’adapte à lui, plutôt que l’inverse.



En termes de rémunération, le chercheur d’emploi exige non seulement une rémunération attractive et en adéquation avec son travail, mais également une plus grande souplesse. Il souhaite travailler à son compte et choisir son salaire. Les professionnels de l’hôtellerie doivent donc s’adapter à certaines exigences et proposer une rémunération en adéquation non seulement avec le travail, mais également en adéquation avec la société moderne. La rémunération doit être un point de transparence. Une offre d’emploi indiquant le salaire proposé reçoit en moyenne 45% de candidatures en plus qu’une offre sans indication salariale.



Enfin, la marque employeur est un point décisif dans le succès d’un employé à un poste. Les employés du secteur de l’hôtellerie et de la restauration indiquent, par retour d’expérience, que la rupture de leur contrat est due généralement à un mauvais accueil au sein de la structure, mais également à un manque de reconnaissance au sein de leur travail.



La prise en considération des employés et de leur travail est donc un point clé à prendre en compte pour que l’intégration du personnel au sein d’une entreprise soit durable.

Les nouvelles pratiques des acteurs du secteur, de la gestion au 0 déchets Le jeune public actuel demande de plus en plus l’exemplarité de la part de ses aînés. Ainsi, de nombreux grands établissements orientent leurs pratiques vers un mode de consommation plus responsable, passant notamment au zéro plastique.



Marine Pescot, fondatrice de Racing for the Ocean, nous explique que la France est certes un leader dans le secteur du tourisme, mais que le pays à pour objectif de devenir la première destination mondiale durable d’ici 2030. Cet objectif nécessite un investissement d’environ 80 milliards de dollars.



Plusieurs grands groupes de l’hôtellerie en France collaborent avec Racing for the Ocean, afin de s’engager pour l’environnement et vers un mode de consommation plus responsable.



Le tourisme sportif près de chez soi Une autre tendance en voie de développement touche le tourisme dit “sportif”.



Lorsqu’on parle de tourisme sportif, on peut faire référence au tourisme de spectacle (assister à une représentation sportive comme la coupe du monde de rugby actuellement), au tourisme de visite (visite d’un stade ou d’un musée consacré au sport), mais surtout au tourisme de pratique.



Le ministère du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques s'investit dans le développement du tourisme sportif dans le cadre de la lutte contre la sédentarité, un sujet d’importance nationale.



Ce développement du tourisme sportif inclut également le développement d’un tourisme de proximité. Le consommateur ne souhaite plus se rendre loin de chez lui ou à l’autre bout du monde pour profiter d’une bonne expérience, il souhaite privilégier un accès facile à l’activité et l’intégrer plus facilement dans son quotidien, et moins de manière ponctuelle comme c’est le cas au cours de vacances classiques.



Ce type de tourisme se veut inclusif, respectueux du territoire et bénéfique pour les entreprises et les territoires locaux. Grâce à la plateforme Vivez Sport du gouvernement, les visiteurs ont la possibilité de découvrir les activités accessibles près de chez eux, mais surtout de filtrer les résultats pour s’orienter vers les “sports décarbonés”, plus respectueux de l’environnement.



Tourisme connecté et cybersécurité le smartphone est devenu un véritable couteau suisse du tourisme. De nombreuses données personnelles y sont connectées, que ce soit nos données de santé, nos préférences, nos réseaux sociaux ou nos plateformes de réservation en ligne.



Face à l’omniprésence de la technologie apparaît un besoin de réponse à la fois technologique, humaine et réglementaire. Léo Bertrand, responsable chez Arenametrix, nous explique que les nombreuses données qui sont récupérées et stockées à la moindre réservation ou expression de nos préférences via la technologie, nous permettent de proposer une expérience unique, personnalisée et mémorable aux clients. Arenametrix propose alors un système de CRM (Customer Relationship Management) permettant l'harmonisation, la centralisation et la gestion de toutes ces données.



L’apparition des RGDP (Règlement Général de Protection des Données) en 2018 est apparu comme un véritable défi pour de nombreux professionnels du secteur du tourisme, et pour de nombreux autres domaines également. La protection de ces données, leur gestion et leur traitement permet alors d'œuvrer pour répondre de manière optimale aux envies et aux besoins des consommateurs, afin de leur proposer une expérience toujours plus personnalisée.



Cette année encore, le Cahier Tendances met en avant des pistes et des indications à prendre en compte pour le développement optimal du secteur du tourisme à différentes échelles. Caroline Leboucher, Directrice Générale de Atout France, indique que “ les tendances des 6 premières éditions ont vu juste ” et qu’elle “ne doute pas que la 8e édition verra juste également”.



Pour Anne Gousset, Directrice Générale Associée de les jeunes entreprises innovantes portent les grandes tendances de demain ”.

Publié par Manon Morelli Rédactrice web - TourMaG.com

