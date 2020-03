Cap sur l’Antarctique avec PONANT !

Pour vivre une aventure unique lors de croisières d’Expédition de 9 à 24 nuits, sur les traces de grands explorateurs, à travers différents écosystèmes.



Parcourir des itinéraires inédits et variés : les Îles Falkland, la Géorgie du Sud, la Péninsule Antarctique, les Îles Orcades du Sud, la Mer de Ross…



Découvrir des paysages majestueux et inhabités hors du commun : chaînes de montagnes, glaciers, banquise, icebergs…



Admirer une faune abondante et exceptionnelle : différentes espèces de manchots, baleines, otaries à fourrure, orques, phoques…



Faire des sorties et des débarquements en Zodiac organisés par des guides-naturalistes, qui partagent leur passion et expertise avec les passagers.



Partir avec des spécialistes de la navigation dans les glaces, à bord de navires certifiés « Clean Ship » .



Etre un passager ambassadeur d’une démarche responsable et pédagogique : PONANT est membre exécutif de l’IAATO (Association Internationale des Tour-Opérateurs en Antarctique) et lauréat du Trophée de la Charte Bleue d’Armateurs de France.



Choisir PONANT, leader de l’Expédition en zone polaire, c’est accéder à ces terres extrêmes dans un confort 5*.