Cap sur l’Europe du Nord cet hiver à bord du MSC Magnifica Un programme d’hiver inédit pour la compagnie, à la découverte des « Perles du Nord ».

Ces itinéraires offrent l’opportunité de plonger dans l’histoire et la culture de 5 villes d’exception, ainsi que d’explorer, de faire du shopping et de savourer les spécialités gastronomiques locales.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 18 Octobre 2021

Une programmation inédite à bord du MSC Magnifica Suite au succès de la saison estivale en Europe du Nord et compte tenu de la forte demande pour des croisières dans cette région, MSC Croisières annonce un nouvel itinéraire nord-européen cet hiver, inédit pour la compagnie.



Dès le 14 novembre, le MSC Magnifica offrira des croisières de 7 nuits à la découverte de 5 villes plébiscitées en Europe : les Perles du Nord. Le navire fera escale à Hambourg (Allemagne), Ijmuiden pour Amsterdam (Pays-Bas), Zeebrugge pour Bruges et Bruxelles (Belgique), Le Havre pour Paris (France) et Southampton pour Londres (Royaume-Uni). Avec des escales prolongées dans les ports, jusqu’à 12 heures, les hôtes pourront profiter pleinement des escales. L’embarquement sera possible dans chaque port, pour que les passagers puissent choisir les correspondances les plus confortables.



L’hiver est l’une des plus belles saisons pour visiter l’Europe du Nord, car la région est moins fréquentée par les touristes et les décorations de fin d’année ainsi que les marchés de Noël créent une atmosphère féerique avec des paysages dignes des plus beaux contes d’hiver. De plus, cette croisière est l’opportunité idéale de découvrir 5 grandes villes européennes en 1 seul voyage.



Patrick J. Pourbaix, Directeur Général France de MSC Croisières a déclaré :



« Nous sommes très heureux de proposer un itinéraire en Eruope du Nord. Je suis convaincu qu’il permettra à nos passagers français de passer des vacances inoubliables cet hiver, en admirant les côtes européennes depuis le navire ou lors des excursions au cœur des grandes capitales et des territoires européens. Avec une escale inédite au Port du Havre, MSC Croisières contribuera indéniablement au tissu économique de la ville mais également au rayonnement touristique international de tout le territoire normand. L’itinéraire du MSC Magnifica reflète ainsi la volonté de la Compagnie de continuer à renforcer sa présence en Europe et son attractivité en France, un marché à fort potentiel de croissance ».



Une croisière de 7 nuits, au départ de chaque port d’escale, dès le 14 novembre 2021 Le Havre (France) est une escale incontournable située dans la très prisée région de Normandie. Les passagers auront l’opportunité de découvrir cette ville unique en bord de mer et à l’architecture résolument moderne. Reconstruite après la seconde Guerre Mondiale par le célèbre architecte Auguste Perret, la ville du Havre est, depuis 2005, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.



Southampton (Royaume-Uni) offre un accès facile à de nombreux sites touristiques du sud de l’Angleterre, comme les villes historiques de Winchester ou Salisbury avec leurs incontournables Cathédrales, le Château de Windsor datant du 11ème siècle ou encore le cercle de Stonehenge, l’un des plus mystérieux et plus anciens sites historiques de Grande-Bretagne. Érigé au cœur d’une vaste plaine, cet ensemble circulaire, que certains considèrent comme sacré, est tout simplement fascinant. Entouré de magie et de mystère, il s’en dégage une atmosphère spéciale et captivante. De plus, Southampton permet d’accéder à une autre grande capitale et de passer la journée à Londres. Partez à la découverte d’Oxford Street, de Hyde park ou du marché de Covent Garden ; offrez-vous une parenthèse culturelle en visitant des musées et des galeries d’art ; ou bien encore, offrez-vous un moment de détente en toute simplicité et savourez une pinte de bière dans l’un des nombreux pubs londoniens.



Zeebrugge (Belgique) est une localité côtière située tout près de Bruges, ville pittoresque inscrite au patrimoine Mondial de l’UNESCO, qui est l’une des villes médiévales les mieux préservées d’Europe, avec ses jolies ruelles pavées et des canaux paisibles. Régalez vos papilles avec des spécialités belges appréciées dans le monde entier comme des gaufres, du chocolat, de la bière ou encore des frites. Profitez aussi de votre escale à Bruges pour acheter de la dentelle ou des tapisseries locales. Le port de Zeebrugge offre également la possibilité de visiter Bruxelles, où les gratte-ciel et les hôtels ont modernisé la silhouette de cette ville flamande et francophone à la fois. Remontez le temps en vous promenant autour de la « Grand-Place », qui est l’une des plus belles d’Europe. Cœur de la communauté du Moyen-Âge, les premiers bruxellois y tenaient leur marché dès le 12ème siècle et les sublimes façades des bâtisses qui la bordent témoignent de la richesse de son histoire.



Amsterdam (Pays-Bas) est une ville enchanteresse offrant des paysages dignes des plus belles cartes postales, avec ses canaux, ses ponts et son architecture du 16ème siècle. Les sites les plus plébiscités sont la Maison d’Anne Franck ou le Musée Van Gogh. La ville de Gouda, de renommée internationale, fera le bonheur des gourmets avec ses fromages crémeux et ses stroopwafels (gaufres au sirop). Ceux qui souhaitent s’éloigner un peu des grandes villes peuvent visiter Zaanse Schans, le village des moulins à vent, avec ses incontournables maisons en bois aux façades vertes, typiques de la région. Ce village rend également hommage à l’artisanat historique hollandais avec sa fabrique de sabots en bois qui dévoile tous ses secrets de fabrication.



Hambourg (Allemagne) est renommée pour ses boulevards élégants, ses immeubles majestueux, ses parcs et sa trentaine de marchés de Noël en novembre et décembre. Explorez l’un d’entre eux tout en savourant un vin chaud et des châtaignes grillées ! Depuis Hambourg, il est possible de visiter la ville hanséatique de Lubeck, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ou encore Lunebourg, « La Cité du Sel », avec ses façades anciennes richement décorées et ses petites rues pavées.



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et notre site web pour découvrir toutes nos actualités, nos destinations et nos navires. www.msccroisieres.fr





