Carrefour Voyages accessible à 6,5 millions d’adhérents ProwebCE

ProwebCE, filiale d’Edenred, et Carrefour Voyages ont annoncé la signature d'un partenariat qui permettra aux CSE (Comité social et économique) connectés d’accéder à l’offre de destinations proposée par Carrefour Voyages aux tarifs CSE.



Ils bénéficieront également d’un service de réservation accessible par téléphone (ouvert 7j/7), en ligne sur Meyclub Voyage, et dès 2023 la possibilité de réserver dans l’une des 117 agences Carrefour Voyages.



Lionel Lavayssiere, Directeur E-commerce et Marketing de ProwebCE précise dans un communiqué : "La valeur de notre partenariat réside dans le fait que chaque bénéficiaire de CSE connecté à Meyclub, la plateforme d’avantages en ligne de ProwebCE, pourra utiliser ses dotations CSE pour réserver ses vacances sur le canal qu’il souhaite.



En se rendant dans l’une des 117 agences Carrefour Voyages, par téléphone ou en ligne sur Meyclub Voyages et passer de l’un à l’autre pour la même réservation. Il pourra utiliser les dotations créditées par le CSE sur la plateforme d’avantages Meyclub, mais aussi les chèques vacances que son CSE a pu lui distribuer par ailleurs. L’innovation c’est que nous réconcilions tous les avantages vacances et que le salarié peut les cumuler."



Plus de 6,5 millions de salariés français ont ainsi accès, au travers de la plateforme digitale Edenred, "à des réductions sur plus d’un million d’offres de commerçants pour l’achat de biens ou de services dans les domaines de la culture et des loisirs."