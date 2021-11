Carrefour Voyages se lance en Belgique

À partir du 1er décembre prochain, Carrefour Voyages, actuellement uniquement disponible en France, sera lancé en Belgique.



Carrefour Voyages est présent depuis plus de 30 ans sur le marché français.



L'enseigne proposera un site internet en deux langues, français et néerlandais voyages.carrefour.be et reizen.carrefour.be, ainsi qu’un call center lui aussi bilingue.



"Des départs depuis les aéroports belges et européens de proximité et plus de 40 destinations seront disponibles dès le 1er décembre, avec des offres de lancement négociées dont une offre inédite de vacances à la montagne ainsi que des séjours dans des parcs d’attraction, comme Disneyland" indique un communiqué de presse.