Cet été, Hurtigruten propose la découverte de la vraie Norvège !

Aux États-Unis, il y a la Route 66. Au Japon, le TGV Shinkansen. En Norvège, il y a Hurtigruten. L'Express Côtier de Norvège, un voyage qui a été créé avec pour ambition de relier par bateau les ports de toute la Norvège.



Depuis plus de 130 ans que nous sillonnons la côte norvégienne et admirons ses merveilles, saison après saison, année après année, elle n’a plus de secrets pour nous. À bord de nos navires à taille humaine, l’ambiance est accueillante et décontractée. Les menus sont élaborés par des chefs norvégiens à partir de produits provenant de fournisseurs locaux dans le cadre de notre concept Norway’s Coastal Kitchen.



Découvrir la Norvège avec Hurtigruten, c’est l’explorer avec les personnes qui la connaissent le mieux.



"Le plus voyage du monde" selon Lonely Planet L’aller-retour Bergen-Kirkenes-Bergen est le meilleur moyen de découvrir la Norvège. Il figure parmi les itinéraires les plus emblématiques. Il offre bien plus que de sublimes fjords, de majestueuses montagnes et une nature merveilleuse le long du littoral exceptionnel de la Norvège. Sur 2 500 miles nautiques et 34 escales, il emmène les passagers au cœur du pays, de son histoire et son identité profonde depuis le temps des Vikings, du peuple sámi autochtone à nos jours en admirant son architecture, en rencontrant ses habitants, grâce à des expériences culturelles et face au relief et à la nature qui font de la Norvège ce qu’elle est.



● Bergen



Entourée de fjords et de sept montagnes, Bergen offre une combinaison idéale de nature, de culture, d'histoire et de vie urbaine exaltante.

La vieille ville hanséatique de Bergen porte fièrement le surnom de « Porte d’entrée vers les fjords », par son emplacement privilégié à proximité des fjords de la Norvège occidentale.

Mais Bergen est bien plus qu’une porte d’entrée. La ville bénéficie d’un riche patrimoine culturel et historique et d’un superbe cœur de ville, entouré de sept montagnes et de plusieurs îles. Le port de Bryggen est un lieu incontournable pour quiconque visite Bergen. Les petites maisons de bois ont été bâties au Moyen Âge et furent par maintes fois reconstruites après de nombreux incendies



● Le Fjord de Geiranger



Inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ce fjord offre des panoramas époustouflants. S’il est considéré par beaucoup comme l’un des sites emblématiques de la Norvège, c’est en raison de ses impressionnantes cascades, telles que les Sept Sœurs, le Prétendant et le Voile de la Mariée.



● Trollfjord



Ce fjord de seulement 3 kilomètres de long est niché au cœur des îles Lofoten. Si le Capitaine choisit de pénétrer dans son embouchure de 100 m de large, alors on frôle ses falaises abruptes, qui culminent à près de 1 100 m de haut.



● Le Cap Nord



Imaginez un voyage dans le Nord ; Après la traversée d’eaux parfois turbulentes et soudain surgit une montagne à flanc de mer, qui culmine à 307 m au-dessus de l’océan Arctique. Le Cap Nord ! Situé au 71°10′21′′, il s’agit du point le plus septentrional du continent européen.



Le Soleil de Minuit Chaque été dans l’Arctique norvégien, un phénomène se produit : le soleil ne plonge jamais sous l’horizon, même à minuit.



Après une longue journée, le soleil s’approche de l’horizon, aux alentours de minuit. On imagine que le soleil va disparaître, en vain. C’est le moment de réaliser qu’on vient de franchir le Cercle Arctique.



Si la Norvège est célèbre pour ses longues journées d’été, au nord du Cercle Arctique, plus que longues, les journées sont infinies. Alors que la nuit tombe sur le reste de la Norvège, le soleil s’attarde en Norvège du Nord et demeure dans le ciel toute la nuit.



Ce phénomène atmosphérique porte de nombreux noms : le « Jour Polaire », la « Nuit Blanche », la « Nuit sans nuit », mais il est plus souvent appelé le « Soleil de Minuit ».



