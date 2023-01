Cet été : cap sur l’Arctique avec PONANT

Au départ de Reykjavik, après la traversée du détroit du Danemark, commencera la découverte de la côte de Blosseville.

Après avoir mis le cap au nord-est du Groenland, Le Commandant Charcot emmènera les passagers à la découverte de la réserve naturelle du Nord-Est du Svalbard, protégeant la région la plus septentrionale et froide de l’archipel, la Terre du Nord-Est. Entre formations basaltiques et calotte glaciaire s’engouffrant dans la mer, ce désert polaire offre des panoramas à couper le souffle.



Le navire poursuivra sa route en empruntant le détroit d’Hinlopen, situé au cœur de l’océan Arctique entre les îles norvégiennes du Spitzberg et la Terre du Nord-Est, avant de prendre la direction de la réserve naturelle du Sud-Est du Svalbard. Deuxième zone protégée de Norvège.

Créée en 1973, cette aire de préservation est classée pour la conservation des oiseaux ainsi que des cétacés, des rennes du Svalbard et des renards polaires. Edgeoya, la troisième île, est réputée pour accueillir les ours polaires durant leur période de reproduction.