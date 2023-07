Cet été, vivez la Méditerranée ou les fjords de Norvège avec MSC Croisières

MSC Croisières vous propose de découvrir des destinations colorées à prix doux avec ses offres estivales. Profitez d’une superbe croisière en famille, avec des amis ou en amoureux ! Explorez la Méditerranée et les côtes ensoleillées de l’Italie, de l'Espagne et de la Grèce, ou aventurez-vous dans les fjords magiques de Norvège. Des séjours classiques de 7 nuits aux croisières de 10 nuits, trouvez la meilleure option pour vos vacances.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 3 Juillet 2023

Méditerranée au départ de Marseille Embarquez à Marseille sur MSC World Europa, MSC Seashore, MSC Grandiosa ou MSC Orchestra pour découvrir les richesses de la Méditerranée.



MSC World Europa propose, au départ de Marseille chaque samedi, un itinéraire à la découverte de Gênes, Naples et Messine en Italie, La Valette à Malte et Barcelone. Une opportunité unique de découvrir Pompéi ou l’Etna.

Croisière de 7 nuits à partir de 699 euros par personne en pension complète base cabine double intérieure (prix incluant les frais de service hôtelier).



MSC Seashore quitte Marseille chaque vendredi et fait escale sur la côte italienne : Gênes, Civitavecchia (Rome) et Palerme, avant de mettre le cap sur l’Espagne à Ibiza et Valence.

Croisière de 7 nuits à partir de 749 euros par personne en pension complète base cabine double intérieure (prix incluant les frais de service hôtelier).



MSC Grandiosa parcourt un itinéraire qui comprend les visites de Barcelone, Tunis en Tunisie via le port de La Goulette, Palerme, Naples et Gênes en Italie.

Croisière de 7 nuits à partir de 699 euros par personne en pension complète base cabine double intérieure (prix incluant les frais de service hôtelier).



MSC Orchestra propose des croisières de 10 nuits à la découverte de destinations moins connues : Malaga, Cadix, Alicante et Minorque en Espagne, Lisbonne au Portugal, Olbia en Sardaigne et Gênes en Italie. Un itinéraire qui sent bon le soleil et la plage !

Croisière de 10 nuits à partir de 1 301 euros par personne en pension complète base cabine double intérieure (prix incluant les frais de service hôtelier).



Fjords de Norvège et Europe du Nord



Croisière de 7 nuits au départ de Kiel à partir de 949 euros par personne en pension complète base cabine double intérieure (prix incluant les frais de service hôtelier).



Pour toute information sur ces croisières estivales, rendez-vous sur

Pour son premier été, MSC Croisières positionne en Europe du Nord son tout nouveau fleuron, MSC Euribia, le navire de croisières le plus respectueux de l'environnement à date. Au départ de Kiel en Allemagne ou de Copenhague au Danemark, cet itinéraire invite à la découverte de fjords norvégiens parmi les plus beaux du monde à Alesund, Geiranger et Flaam. Cette région est très agréable à cette période de l'année et permet de découvrir des paysages magiques en toute quiétude depuis la mer.

