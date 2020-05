Chalair reprend ses vols entre Bordeaux, Brest et Montpellier

Chalair amorce la reprise progressive de son activité.



Dès le lundi 8 Juin, les liaisons entre Bordeaux et Brest reprendront à raison de 2 vols hebdomadaires, selon le programme suivant :

- Départ de Bordeaux : Le lundi à 07h30, et le mercredi à 16h30

- Départ de Brest : Le Lundi à 9h30, et le mercredi à 19h



A compter du 15 Juin, la desserte Bordeaux-Montpellier reprendra également, avec 2 rotations hebdomadaires :

- Départ de Bordeaux : Le lundi et le mercredi à 11h50

- Départ de Montpellier : Le lundi et le mercredi à 13h45



La reprise des vols sur l'ensemble du réseau de Chalair est encore à l'étude précise la compagnie notamment en fonction de la réouverture ou non de l'aéroport d'Orly dès le 26 juin.