Appli mobile TourMaG



Changedesk vous donne rendez-vous au Ditex 2022 Bureau de change de devises dédié aux professionnels du tourisme

Envoyer à un ami Partager cet article

Proposer le change de devises à vos clients avant le départ c’est leur faire gagner du temps, souvent de l’argent, leur permet de se familiariser avec la devise locale avant le voyage mais aussi le confort de ne pas avoir à gérer cela.

Et pour vous ?

Ça fidélise votre client, vous permet de lui proposer des services additionnels, vous fait gagner de l’argent…

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 7 Mars 2022

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En digital les 28 et 29 mars 2022



Dénomination :

Changedesk



Activité :

Bureau de change de devises



→ Prendre rendez-vous

Prochainement disponible en ligne.

Coordonnées en bas d'article. → En digital les 28 et 29 mars 2022ChangedeskBureau de change de devisesProchainement disponible en ligne.Coordonnées en bas d'article.

Qui sommes-nous ?



Créé en 2015, nous n’avons depuis cessé de croître avec plus de 3000 agences partenaires, qu’elles soient indépendantes, TO, groupistes ou membres de réseaux dont le référencement normatif des partenaires est scrupuleusement étudié.



Notre équipe :

Une équipe dédiée, de 5 personnes, disponible du lundi au samedi pour répondre à vos questions, gérer et expédier vos commandes.



Changedesk en quelques chiffres :



• Environ 15 500 commandes expédiées depuis 2016*

• Un panier moyen de 1050 € / commande, en léger recul depuis la crise Covid-19

• Plus de 4 600 rachats garantis souscrits depuis 2016*

• Environ 65 devises différentes (tous continents confondus)

• 100 % des clients remboursés intégralement à la suite des annulations pour cause Covid-19

• Un taux de satisfaction client proche de 90 % d’après une enquête faite en septembre 2021 sur un échantillon représentatif de nos clients

• Une présence commerciale sur toute la France, Monaco, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg



* Ces chiffres tiennent comptes des résultats 2020 et 2021

Filiale de Comptoir Change Opéra (C.C.O) qui possède 2 bureaux de change dans le quartier de l’Opéra à Paris depuis 1955, certifié ISO9001 et autorisé A.C.P.R (Banque de France). www.changedesk.fr est un bureau de change en ligne B to B dédié aux professionnels du voyage et développé spécialement pour acheter des devises par internet avec livraison en agence ou au domicile de vos clients.Créé en 2015, nous n’avons depuis cessé de croître avec plus de 3000 agences partenaires, qu’elles soient indépendantes, TO, groupistes ou membres de réseaux dont le référencement normatif des partenaires est scrupuleusement étudié.Une équipe dédiée, de 5 personnes, disponible du lundi au samedi pour répondre à vos questions, gérer et expédier vos commandes.• Environ 15 500 commandes expédiées depuis 2016*• Un panier moyen de 1050 € / commande, en léger recul depuis la crise Covid-19• Plus de 4 600 rachats garantis souscrits depuis 2016*• Environ 65 devises différentes (tous continents confondus)• 100 % des clients remboursés intégralement à la suite des annulations pour cause Covid-19• Un taux de satisfaction client proche de 90 % d’après une enquête faite en septembre 2021 sur un échantillon représentatif de nos clients• Une présence commerciale sur toute la France, Monaco, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg

Que faisons-nous ? Notre offre de service :



• Un accès personnalisé à notre site et la formation à son utilisation pour tous les utilisateurs.

• Plus de 65 devises étrangères en stock permanent et dans différentes coupures facilement utilisables. Nous assurons pour vos clients une couverture quasi mondiale en devises (Asie, Océanie, Amériques, Europe…) et mettons également à votre disposition une rubrique « le $ pour ces pays qui l’adoptent »,

• Une option rachat garanti. Nous sommes ainsi les seuls à garantir à vos clients un prix de rachat des devises au retour du voyage au même taux que lors de leur vente : 0€ de perte.

• Des packs de devises prédéfinis, des informations utiles sur les destinations et le change, une rubrique FAQ qui vous dit tout. Notre site regorge de bonnes astuces et d’informations utiles.

• Et le + : une commission versée pour vous et pour chaque commande dès le 1er €

Contacter Changedesk Changedesk

contact@changedesk.fr



www.changedesk.fr

Prenez-rendez-vous avec Francis Rosales (MyEventStory) pour devenir Exposant Ditex 2022

Lu 190 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Asia vous invite au Ditex 2022 Emploi tourisme : Exotismes recrute au DitexJobsDays