Circuits : Mondial Tourisme lance l'Ecosse, l'Irlande et le Maroc

Le voyagiste lance ainsi deux nouvelles destinations en Europe du Nord pour l’Eté 2022.



Après la Laponie finlandaise, l’Islande et la Norvège, Mondial Tourisme lance l'Ecosse et l'Irlande.



Sur l’Ecosse, le TO propose un circuit de 8 jours/7 nuits, incluant les visites d’Edimbourg et de Glasgow et une excursion à l’île de Skye (à partir de 1 499€ par personne) avec repas selon programme au départ de Paris.



Sur l’Irlande, il programme un circuit de 8 jours/7 nuits, intégrant les visites de Dublin et Cork, le Connemara et les falaises de Moher (à partir de 1 399€ par personne) avec repas selon programme au départ de Paris.



Pour l’Hiver 2022, la Laponie dont l’offre se déploie dans la région préservée de Kittila à 150 km au nord du cercle polaire, bénéficie d’un nouvel hôtel-auberge, le Samperin Savotta***, à Savukoski, en pleine nature avec un séjour activités d’une semaine. A partir de 1 699€ par personne en pension complète au départ de Paris.