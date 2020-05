Clermont-Ferrand Auvergne : reprise des vols de Ryanair en juillet

Ryanair a annoncé la reprise de ses vols sur la capitale auvergnate « Sous réserve de la levée des restrictions gouvernementales sur les vols intra -UE et de la mise place de mesures de santé publiques efficaces dans les aéroports ».



Le site de la compagnie irlandaise propose dés maintenant des réservations à partir du 1er juillet pour Londres (lundi et vendredi), Lisbonne (mardi et samedi), Porto (mercredi et dimanche) . Les réservations ne sont pas possibles en août.



Si la liaison avec Porto est annuelle celles de Lisbonne et Londres ne seront assurées qu’en septembre et octobre.