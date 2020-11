Climats du Monde lance une gamme éthique et responsable en 2021

Parmi les produits sélectionnés figurent les écolodges et établissements connus pour leur engagement dans la protection de l’environnement (Aman Resorts, Anantara, Banyan Tree, Four Seasons, Six Senses), des activités et excursions bénéfiques à la population locale pour un tourisme plus équitable, des déplacements à destination en véhicules non motorisés (marche, trekking, vélos…), électriques ou en transports en commun pour une empreinte carbone réduite

Tous les voyages de cette brochure visent à être climatiquement neutres grâce à une compensation carbone maîtrisée à travers la collaboration avec "ClimatePartner"

Enfin, en parallèle, Climats du Monde a décidé d'éditer une brochure éthique et responsable numérique de 74 pages, qui réunit une quarantaine de produits (circuits, hôtels de charme ou de luxe, escapades…) respectueux de l’environnement et des populations locales., précise le TO dans un communiqué.".En voici quelques exemples :, un circuit privatif avec chauffeur et guide local francophone de 11 jours/8 nuits qui au-delà de la visite des "incontournables" ouvre les portes des initiatives sociales locales portées par des organismes humanitaires et environnementaux comme l’organisation internationale de renom Friends, qui insère les femmes cambodgiennes à travers la cuisine (visite d’une ferme bio et cours de cuisine dans son restaurant) et les jeunes à travers l’art du cirque (spectacle de Phare Circus)., un circuit privatif hors des sentiers battus dans un environnement préservé en 3 étapes de 10 jours/7 nuits : la jungle des Philippines, la petite île privée à la Robinson Crusoé Robin de Flower Island et enfin El Nido avec son écolodge primé régulièrement pour son programme exceptionnel de préservation des tortues marines.