Climats du Monde vous offre de nouveaux horizons !

A l’occasion de la sortie de son nouveau site internet et de sa nouvelle Brochure, Climats du Monde présente ses nouvelles collections réparties sur 4 continents.

Le Site internet a fait peau neuve : plus actuel, plus responsive et plus d’inspirations :



6 grands THEMES sont présents dès la Home Page :

- « NOS IMBATTABLES » renvoie vers les Best Sellers et meilleurs rapport qualité/prix de la production

- « NOS DESTINATIONS » présente l’ensemble des destinations réparties selon 4 grands Axes : Asie, Orient, Amérique Latine et Afrique

- « CIRCUITS » renvoie vers la Spécialité du Tour Opérateur : Circuits Accompagnés ( avec guide et en départs garantis ) , Circuits en privatif et Circuit & Plage

- « SEJOURS » mène vers une soixantaine de produits de séjours plage et combinés d’îles ou séjours

- « NOS VOYAGES » vous présente les 15 types de voyages à retrouver : Circuits, Idéal en Famille, Eco tourisme, Charme & Luxe etc….

- « INSPIRATIONS » présente 16 thèmes pour inspirer vos prochaines vacances ou celles de vos clients.



Et toujours la possibilité de formuler ses demandes de à la carte via le

ou par téléphone au 04.91.15.70.20 ou par mail



L’Amérique Latine, les Caraïbes au travers de la Collection Empreinte : Mexique - Costa Rica – Panama – Guatemala – Equateur - Pérou – Bolivie – Colombie- Chili – Argentine – Brésil – Caraïbes ( Jamaique, Bahamas, Sainte Lucie)

Du Mexique à la Terre de feu, découvrez un terrain de jeu presque inépuisable pour les amateurs de découverte, d’exploration, de rencontres, d’aventure, de culture, et de farniente ! Un territoire multi culturel riche d’espaces sauvages et de paysages époustouflants, aussi festif que haut en couleurs.

Vibrez à chaque instant de votre voyage, plongez dans les eaux turquoise des Caraïbes et accueillez la joie de vivre communicative de ces peuples d’Amérique Latine !

L’Orient Egypte - Dubaï – Abu Dhabi – Oman

Oman, Emirats, Egypte offrent des monuments millénaires, de nombreux trésors d’antiquités, des paysages inoubliables, et des rencontres uniques. Partez découvrir l’Orient de toutes vos envies ! Laissez-vous transporter au fil des découvertes entre patrimoine légendaire, richesses culturelles, paysages luxuriants, déserts et grands espaces, plages de sable fin et somptueux fonds marins … et parfums inoubliables !

L’Afrique Kenya – Tanzanie / Zanzibar – Afrique du Sud – Botswana – Namibie Zimbabwe

De l’Afrique Australe à l’Afrique de l’Est, les amoureux de grands espaces, de paysages, de faune et flore, et de rencontres seront séduits par ces terres magiques. Authenticité, expériences hors du commun, paysages à couper le souffle, la nature est omniprésente en Afrique mais la diversité d’atmosphères, de paysages et de culture fait de chaque destination, un voyage unique et mémorable !

Et toujours l’Asie ! Thailande – Vietnam – Indonésie – Inde - Sri Lanka – Maldives – Myanmar – Malaisie – Laos – Cambodge – Japon – Ouzbékistan – Népal – Bhoutan – Mongolie - Singapour

Asie aux multiples facettes, au climat doux et accueillant. Un hébergement d’un rare confort dans les étapes les plus simples, un raffinement de la vie quotidienne ponctuée de rites ancestraux, une vie sauvage riche de centaines d’espèces, des temples chatoyants et gais qui incitent au calme eu mysticisme, une vie nocturne diversifiée et libre, des plages et îles magnifiques, des cuisines parfumées et fines et enfin et surtout le sourire, la gentillesse, l’attention de ces peuples d’Asie qui restent les maitres mots de leur mode de vie !









Le BEST OF de ces 4 continents à retrouver dans la Nouvelle E-Brochure publiée dans les prochains jours !



Retrouvez nos Offres en ligne, sur vos plateformes de réservation, ou auprès de notre Réservation !



Email :

Téléphone : 04 91 15 70 20



Climats du Monde, c’est aussi l’Amérique Latine, avec la collection Empreinte, l’Orient et l’Afrique !







