Club Coralia ouvre un nouveau club en Albanie

C'est une destination qui pourrait devenir tendance.Et les tour-opérateurs français s'y intéressent de plus en plus.Boomerang a annoncé l'ouvertureest situé à l’écart de la zone portuaire. Il est situé à 500 mètres de la plage de Shkëmbi i Kavajës et à 30 minutes de l’aéroport de Tirana.Les voyageurs seront majoritairement logés en chambre double (vue piscine ou vue mer partielle avec terrasse), d’une belle superficie de 27m².Le club sera proposé enet dispose d'un accès direct à la plage. L'établissement compte(un sous forme de buffet, un italien et un beach club), ainsi qu’un beach bar et un pool bar.Côté transport, le TO propose des vols affrétés en direct au départ deHéliades s'est également positionné sur la destination et ouvre en 2023 un Club Héliades Signature Meliá Durrës Albania 5*.