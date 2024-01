Collection estivale - Terra Balka vous dévoile ses expériences hors sentiers battus

En fin de journée, partez observer les animaux depuis un observatoire, vous aurez la chance de pouvoir observer des oiseaux, des renards, des ours, des lynx, des cerfs (selon leur bon vouloir bien sûr). Pour les personnes en recherche d’une expérience plus immersive, vous pouvez dormir dans l’observatoire et ainsi observer les animaux au lever du jour.



Expédition dans l'archipel des îles Kornati



Partez pour 2 jours dans l'archipel des îles Kornati en service privé avec un skipper francophone. Vous découvrez l'archipel le plus étendu de l'Adriatique avec 147 îles (la majorité est vierge), dont la blancheur des étonnantes formations rocheuses, resplendit de façon féérique sur le bleu de la mer. Cette aventure est l'une des plus belle en Croatie. Les paysages sont magnifiques et le mélange de navigation, baignade, petite randonnée et exploration garantissent deux magnifiques journées. Vous passerez la nuit dans une petite pension ou en camping pour les aventuriers !

Il est possible de raccourcir sur une journée avec un temps moins important pour l'exploration, le temps de baignade ou les randonnées. Il est également possible de proposer des aventures en voilier sur un Open 52 et des nuits sur les îles.