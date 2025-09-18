TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Combien coûte un séjour linguistique ?


Partir étudier une langue étrangère à l’étranger est la façon la plus efficace d’apprendre une nouvelle langue. Un séjour linguistique combine cours de langue, activités organisées et hébergement en famille ou en résidence. Le budget nécessaire, lui, dépend de nombreux facteurs : destination du pays choisi, durée du séjour, nombre d’heures de cours et confort d'hébergement. Mieux vaut préparer son budget avec soin pour profiter pleinement de cette expérience unique.


Rédigé par BeLangue le Mardi 23 Septembre 2025

© freepik
© freepik
DITEX


Cette filière en plein essor attire aussi bien les adultes que les étudiants et les jeunes élèves. D’après le ministère français des Affaires étrangères, elle génère plus d’un million de nuitées par an.

Elle représente un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros, preuve de son impact national et de la forte demande dans ce contexte international.

Tout savoir sur les séjours linguistiques : budget, durée et organisation

Le coût d’un voyage linguistique varie fortement selon le type de séjour choisi. Chaque organisme de séjour propose un programme différent : suivre des cours du matin ou du soir, activités culturelles, immersion culturelle et accueil local.

Selon l’UNOSEL, « la gamme de prix est très large ». Par exemple, en Angleterre, le coût d’une semaine peut osciller entre 500 € et plus de 2 000 € selon le niveau de langue et le type de logement.

Les tarifs couvrent :
● les cours de langues (standard, intensif ou personnalisés)
● l’hébergement (famille hôtesse, internat, campus)
● les activités culturelles et parfois sportives

L’encadrement pédagogique rend les séjours pour enfants plus onéreux que ceux pour adultes. À cela s’ajoutent les frais de transport, l’assurance voyage et parfois le visa. En outre, la ville et le pays étranger choisis jouent un rôle décisif. Des métropoles comme Londres, New York ou San Francisco sont beaucoup plus chères que de plus petites régions ou villes étudiantes.

Le mieux est de tout savoir sur les séjours linguistiques avant de prendre une décision. Chaque critère (cours, destination, hébergement, âge, etc.) influe sur le prix. Il faut donc choisir la formule adaptée à ses objectifs et à son budget.

Fourchettes de prix selon la formule choisie

Pour donner un ordre de grandeur, voici quelques exemples de budget :
● En Europe, un séjour de deux semaines à plusieurs mois coûte en moyenne 1 500 €. Ce tarif inclut généralement le vol et les cours de langue dans un établissement reconnu. Prolonger la durée du séjour à quatre semaines complètes n’alourdit pas trop la facture.
● Un séjour intensif (nombreux cours ou formule « one-to-one ») coûte sensiblement plus cher. Comptez environ 2 000 € pour 2 semaines.
● Hors Europe, les tarifs grimpent. Par exemple, 4 semaines aux États-Unis (cours + hébergement en famille hôtesse) coûtent généralement au moins 3 000 €. Ces formules existent aussi en Espagne ou en Irlande, à des tarifs plus accessibles.

Ces formules donnent un aperçu des budgets à prévoir selon la durée allant de quelques semaines à plusieurs mois et selon la destination internationale.

Aides et financement pour alléger la facture

Plusieurs dispositifs peuvent aider à financer le séjour :
● En France, la CAF (Caisse d’allocations familiales) propose des aides (bourses, chèques-vacances) pour les familles partant en séjour. Ces aides sont soumises à des conditions de ressources.
● De nombreuses entreprises proposent aussi des chèques-vacances ou des bourses pour les enfants de leurs employés.
● Les collectivités locales (villes, départements, régions) accordent des aides de l’union nationale ou européenne (bourses de mobilité, fonds locaux). Plusieurs régions mettent aussi à disposition des aides pour les jeunes souhaitant partir étudier à l’étranger.
● Des programmes tels qu’Erasmus+, soutenus par l’Union européenne, ou certaines bourses d’ambassades, peuvent également contribuer au financement.

Bon à savoir : certains organismes spécialisés offrent aussi des stages professionnels ou des séjours mixtes « cours + entreprise ».

Conseils pour optimiser son budget

Il est conseillé de préparer le projet plusieurs mois à l’avance et de s’y prendre tôt. Les tarifs grimpent en haute saison (été, vacances scolaires) et pour les séjours linguistiques organisés dans des destinations très demandées. Partir hors saison ou dans une ville moins touristique (Brighton plutôt que Londres, Cork plutôt que Dublin) permet de bénéficier de tarifs plus bas.

Privilégier l’hébergement en famille hôtesse est souvent la solution idéale. C’est généralement moins onéreux et cela permet de pratiquer la langue du pays au quotidien. Le coût d’une chambre collective ou d’un internat est souvent plus élevé.

Comparer les organismes labellisés par l’Office national ou certifiés NF garantit la qualité des services. Cela permet aussi de mieux connaître les conditions générales et la prise en charge éducative.

L’immersion culturelle : un avantage unique des séjours linguistiques

Un séjour linguistique n’est pas seulement un moyen d’apprendre la langue officielle d’un pays. C’est aussi une immersion totale qui permet de découvrir la culture locale et la vie quotidienne des habitants. Loger en famille hôtesse favorise l’accueil chaleureux et aide à mieux comprendre la culture.

Les participants peuvent aussi pratiquer un sport, suivre des excursions touristiques ou visiter des sites emblématiques. Cette organisation pédagogique offre un cadre éducatif stimulant et permet une pratique intensive de la langue cible (anglais, espagnol, etc.).

C’est une expérience formatrice qui permettra à chaque participant de progresser, de perfectionner sa maîtrise et de développer des compétences utiles pour l’avenir.

N’oubliez pas qu’un tel séjour est un investissement long terme. Il vous permet de découvrir un monde entier et d’améliorer significativement votre niveau de langue. Il existe ainsi une grande variété de choix pour organiser un séjour linguistique. À chacun de trouver la meilleure option selon son âge, ses objectifs, son budget et son envie d’apprendre une nouvelle langue étrangère.

Lu 182 fois
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 18 Septembre 2025 - 09:57 Tourisme bien-être : une tendance clé du marché en 2025

Lundi 8 Septembre 2025 - 06:20 TO/ADV : quelle protection face aux annulations et retards de vols ?

Europ Assistance
Dernière heure

Combien coûte un séjour linguistique ?

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

Jean-Baptiste Djebbari nommé président du conseil stratégique de Travel Planet

Le pouvoir de la communication dans le transport aérien, thème du World Connect 2025

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

LE GROUPE SALAUN - Assistant(e) Technique de production Voyages Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Madère fait les yeux doux au marché français

Madère fait les yeux doux au marché français
Production

Production

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver
AirMaG

AirMaG

Le pouvoir de la communication dans le transport aérien, thème du World Connect 2025

Le pouvoir de la communication dans le transport aérien, thème du World Connect 2025
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : le chantier des trois terminaux croisière dans la dernière ligne droite

Le Havre : le chantier des trois terminaux croisière dans la dernière ligne droite
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias