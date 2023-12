Comment choisir sa valise de voyage ?

Les déplacements sont l'occasion de découvrir de nouveaux horizons et de vivre des expériences inoubliables. Pour que vos voyages se passent au mieux, il est important de sélectionner une valise adaptée à vos besoins et habitudes.



Rédigé par Pam Brown le Lundi 18 Décembre 2023









Si cet élément mérite une attention particulière, c’est parce qu’il conditionnera votre confort et votre sécurité pendant vos déplacements. Voici 5 critères à considérer pour trouver la valise de voyage conçue sur-mesure pour vous.



1. Déterminez vos habitudes de voyage pour choisir la valise parfaite



● Avez-vous besoin d'une valise pour un week-end, une semaine, un mois ou plus ?

● Voyagez-vous souvent ou occasionnellement ?

● Quels types de vêtements et d'objets transportez-vous ?

● De combien de place avez-vous besoin ?

● Allez-vous voyager en avion, en train, en voiture ou en bateau ?



Par exemple, lorsque vous voyagez en avion, vous devez tenir compte des restrictions de poids et de taille de bagages imposées par les compagnies aériennes. Il existe même des valises spécialement conçues pour le transport aérien. Si vous voyagez en train ou en voiture, vous aurez plus de marge de manœuvre.



En outre, dans le cadre d’un court séjour, une valise de taille moyenne peut faire l’affaire. Or, si vous partez pour une longue durée ou si vous voyagez souvent, vous aurez besoin d'une valise plus généreuse. Certains modèles viennent en pack de 3, 4, voire 5, pour vous permettre de choisir la bonne taille à chacun de vos déplacements.

La première étape pour choisir sa valise consiste à déterminer ses besoins et habitudes de voyage. Avant de commencer à rechercher des valises , essayez de répondre aux questions suivantes :● Avez-vous besoin d'une valise pour un week-end, une semaine, un mois ou plus ?● Voyagez-vous souvent ou occasionnellement ?● Quels types de vêtements et d'objets transportez-vous ?● De combien de place avez-vous besoin ?● Allez-vous voyager en avion, en train, en voiture ou en bateau ?Par exemple, lorsque vous voyagez en avion, vous devez tenir compte des restrictions de poids et de taille de bagages imposées par les compagnies aériennes. Il existe même des valises spécialement conçues pour le transport aérien. Si vous voyagez en train ou en voiture, vous aurez plus de marge de manœuvre.En outre, dans le cadre d’un court séjour, une valise de taille moyenne peut faire l’affaire. Or, si vous partez pour une longue durée ou si vous voyagez souvent, vous aurez besoin d'une valise plus généreuse. Certains modèles viennent en pack de 3, 4, voire 5, pour vous permettre de choisir la bonne taille à chacun de vos déplacements.

2. Choisissez le matériau adapté à vos attentes durant les voyages Les valises sont fabriquées à partir de divers matériaux, notamment le plastique, le polycarbonate, l'ABS et le cuir. Chaque matériau de bagage possède ses propres avantages et inconvénients.



Les valises de voyage en plastique sont les plus courantes. Elles sont légères et faciles à transporter. Cependant, elles sont moins durables que les modèles en polycarbonate ou en ABS. D’ailleurs, ces derniers sont aussi plus résistants aux chocs et aux rayures. Néanmoins, gardez à l’esprit que les valises en ABS sont plus lourdes que les valises en polycarbonate.



Quant aux valises en cuir, elles sont élégantes et durables, sauf qu’elles sont plus chères que tout le reste.



3. Pensez à la taille et au poids de votre valise La taille et le poids de votre valise de voyage sont importants pour le transport. Lorsque votre valise est trop grande, elle est difficile à déplacer, en particulier quand vous voyagez en avion.



De même, le nombre de kilos de la valise à vide mérite une attention particulière, car cela peut ajouter du poids à votre bagage total. En général, les valises rigides sont plus lourdes que les designs souples, mais elles offrent également une meilleure protection contre les dommages.



Considérez aussi vos capacités physiques. Par exemple, si vous avez des problèmes de dos ou de genoux, vous devrez choisir une valise plus légère ou qui ne vous oblige pas à vous baisser.



En dehors des éventuelles restrictions de taille et de poids imposées par les compagnies aériennes, le choix est une question de préférence personnelle. Certains voyageurs préfèrent avoir une valise plus grande pour pouvoir transporter tout ce dont ils ont besoin, tandis que d'autres apprécient la liberté de mouvement offerte par les designs plus compacts.



4. Optez pour des fonctionnalités de bagages pratiques Les valises sont souvent équipées de fonctionnalités pratiques, susceptibles de vous simplifier la vie. Par exemple, vous trouverez des modèles équipés de :



● Roulettes pour faciliter le déplacement

● Serrures pour vous protéger de voleurs

● Poignées réglables pour adapter la hauteur de la valise à votre taille

● Compartiments rembourrés pour les appareils électroniques.



Vous voyagez assez souvent ? Alors, accordez une place de choix aux fonctionnalités pratiques qui faciliteront le transport de vos affaires.



5. Recherchez une valise de voyage adaptée à votre budget Les valises de voyages sont disponibles dans une large gamme de prix. Il est important de vous tenir au budget fixé à l’avance lorsque vous en choisissez une.



Vous avez un budget limité ? Alors, vous pouvez trouver des valises de qualité à des prix abordables, 5O euros en moyenne. Cependant, si vous voyagez souvent, il est préférable d'investir dans une valise robuste qui durera plus longtemps.



Afin de réaliser des économies, vous pouvez envisager des packs. Par exemple, une valise de voyage peut coûter à elle seule 70 euros, alors qu’un set de 3 tailles différentes vous revient à seulement 100 euros.



En définitive, les critères essentiels au choix d’une valise sont vos habitudes de voyages, vos préférences et votre budget. Avant de faire votre achat, prenez le temps de lire les avis sur les valises qui vous impressionnent le plus. Cela vous aidera à vous faire une idée de leur qualité et de leur durabilité.





Lu 202 fois Notez

Dans la même rubrique : < > L’anglais : Votre allié indispensable en tourisme ! Voyage en Afrique du Sud : les choses à savoir et les incontournables à ne pas manquer