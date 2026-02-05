Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

La géopolitique a toutefois profondément rebattu les cartes. Russie, Iran, Ukraine, Israël, Birmanie ou Cuba pesaient lourd dans l’activité d’avant-crise. Au total, près de 40 M€ de chiffre d’affaires potentiel se sont évaporés.



Pour compenser, Salaün regarde vers de nouveaux terrains de jeu - et notamment l’Afrique. « Il y a 54 pays en Afrique, il y en a quinze aujourd’hui compliqués, mais il reste encore beaucoup de destinations à travailler, à condition d’être très rigoureux sur la sécurité » , affirme Michel Salaün.



Le Maroc, le Sénégal, l’Égypte, Madagascar ou l’Afrique australe figurent déjà parmi les piliers de la production. Le groupe prépare désormais une montée en puissance, avec de nouveaux itinéraires et, à terme, une marque dédiée.



Parmi les projets les plus ambitieux : une grande traversée terrestre « de Paris à Dakar », qui sera lancée en 2028, inspirée des expéditions qui ont fait la notoriété du groupe.